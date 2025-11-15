Language
    Haryana News: चार्जिंग पर लगी स्कूटी में तेज धमाका, आग से 6 वाहन जलकर खाक; घर की वायरिंग और फर्श भी क्षतिग्रस्त

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:18 PM (IST)

    सिरसा के आरएसडी कॉलोनी में चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके से आग लग गई। इस घटना में पांच स्कूटी और एक बाइक जलकर राख हो गईं। आग की लपटों से मकान की वायरिंग और फर्श भी क्षतिग्रस्त हो गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।

    चार्जिंग पर लगी स्कूटी में तेज धमाका, आग से 6 वाहन जलकर खाक। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, सिरसा। आरएसडी कॉलोनी में शनिवार सुबह चार्जिंग में लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक धमाका होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पास खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पांच स्कूटी और एक बाइक समेत कुल छह वाहन जलकर राख हो गए।

    आग की तेज लपटों से मकान के अंदर की वायरिंग और आंगन का फर्श भी फट गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार सुरेश गोयल के घर की गैलरी में छह स्कूटी खड़ी थीं, जिनमें से दो चार्जिंग पर लगी थीं। अचानक एक स्कूटी की बैटरी फटने से जोरदार धमाका हुआ और आग तेजी से फैल गई।

    सुरेश गोयल ने बताया कि बैटरी फटने की आवाज बहुत तेज थी, और कुछ ही पलों में अन्य वाहनों ने भी आग पकड़ ली। आग की तीव्रता ऐसी थी कि पांच स्कूटी और एक बाइक पूरी तरह जल गईं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची तथा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    मकान के सामने रहने वाले मांगेलाल ने बताया कि उसने सामने वाले मकान की छत से आग की लपटें देखीं और तुरंत मकान मालिक को फोन कर सूचित किया। हादसे में वाहनों के साथ-साथ मकान की वायरिंग और फर्श को भी नुकसान पहुंचा है।