Haryana News: चार्जिंग पर लगी स्कूटी में तेज धमाका, आग से 6 वाहन जलकर खाक; घर की वायरिंग और फर्श भी क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, सिरसा। आरएसडी कॉलोनी में शनिवार सुबह चार्जिंग में लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक धमाका होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पास खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पांच स्कूटी और एक बाइक समेत कुल छह वाहन जलकर राख हो गए।

आग की तेज लपटों से मकान के अंदर की वायरिंग और आंगन का फर्श भी फट गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार सुरेश गोयल के घर की गैलरी में छह स्कूटी खड़ी थीं, जिनमें से दो चार्जिंग पर लगी थीं। अचानक एक स्कूटी की बैटरी फटने से जोरदार धमाका हुआ और आग तेजी से फैल गई।

सुरेश गोयल ने बताया कि बैटरी फटने की आवाज बहुत तेज थी, और कुछ ही पलों में अन्य वाहनों ने भी आग पकड़ ली। आग की तीव्रता ऐसी थी कि पांच स्कूटी और एक बाइक पूरी तरह जल गईं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची तथा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।