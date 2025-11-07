संसू जागरण, केलाखेड़ा। केलाखेड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूटी सवार महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चार युवकों को चिह्नित कर हिरासत में लिया है। इनमें से एक आरोपित नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है।

रुद्रपुर खेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने केलाखेड़ा थाने में तहरीर देकर पुलिस को सूचित किया कि वह अपनी महिला मित्र के साथ स्कूटी से जा रहा था। आरोप है कि मसीत क्षेत्र में बाइक पर सवार तीन युवकों ने महिला पर अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने उन पर हमला कर दिया। मौके पर कुछ लोग पहुंचने पर आरोपित वहां से भाग गए।