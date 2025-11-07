Language
    हाईवे पर पहले महिला से की गंदी हरकत, फ‍िर करने लगे मारपीट; चार आरोपितों में नाबालिग भी शामिल

    By Jeevan Singh Saini Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:02 PM (IST)

    केलाखेड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूटी सवार महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चार युवकों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बाइक सवार युवकों ने उनकी महिला मित्र पर अभद्र टिप्पणियां की और विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    छेड़छाड़ और मारपीट मामले में चार संदिग्ध हिरासत में। प्रतीकात्‍मक

    संसू जागरण, केलाखेड़ा। केलाखेड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूटी सवार महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चार युवकों को चिह्नित कर हिरासत में लिया है। इनमें से एक आरोपित नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है।

    रुद्रपुर खेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने केलाखेड़ा थाने में तहरीर देकर पुलिस को सूचित किया कि वह अपनी महिला मित्र के साथ स्कूटी से जा रहा था। आरोप है कि मसीत क्षेत्र में बाइक पर सवार तीन युवकों ने महिला पर अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने उन पर हमला कर दिया। मौके पर कुछ लोग पहुंचने पर आरोपित वहां से भाग गए।

    पीड़ित के अनुसार कुछ दूर चलने के बाद केलाखेड़ा में एक ढाबे के पास कुछ युवकों ने फिर से उन्हें घेर लिया और मारपीट की। इस दौरान महिला के साथ फिर से अभद्रता की गई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों को चिह्नित किया है।

    प्रभारी थानाध्यक्ष विनोद सिंह फर्त्याल ने बताया कि संलिप्तता सामने आने पर आरोपितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

     

