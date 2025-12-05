Language
    दुबई जाने को पहुंचा एयरपोर्ट, उड़ान भरने से कुछ देर पहले पता चला कि हो गया फर्जीवाड़ा

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:02 PM (IST)

    काशीपुर के एक युवक को दुबई का फर्जी टिकट और वीजा थमाकर 2.77 लाख रुपये की ठगी की गई। एयरपोर्ट पर टिकट नकली निकलने पर उसने दूसरा टिकट खरीदा, लेकिन दुबई ...और पढ़ें

    पीड़ित ने खुद से फिर लिया टिकट, लेकिन फर्जी वीजा के चलते दुबई से लौटाया। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, काशीपुर । दुबई का फर्जी टिकट और विजा बनाने के नाम पर एक व्यक्ति ने काशीपुर के युवक से 2.77 लाख की धोखाधड़ी कर दी। एरयरपोर्ट पर फर्जी टिकट का पता चलने पर पीड़ित ने दूसरी टिकल लेकर दुबई रवाना हो गया, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि विजा भी फर्जी था। जिसके चलते दुबई से वापस उसे लौटा दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच में जुट गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम जोगीपुरा तहसील बाजपुर निवासी रोहित कुमार पुत्र गोपाल सिंह ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि काशीपुर कलश मंडप रोड पर खुशदीप सिंह की दुकान है।इससे पूर्व खुशदीप सिंह बाजपुर दौराहा से रुद्रपुर रोड़ आरसल-पारसल फार्म में रहकर बड़े पैमाने पर ठगी का कार्य कर चुका है। आरोप है कि खुशदीप पीड़ित को दुबई में परफयूम की कंपनी में सुपरवाईजर का काम बताकर भेजा। इसके लिए दो लाख 77 हजार रुपये लिए। एक लाख 68 हजार 800 रूपये आननलाइन ट्रांसफर व शेष रकम एक लाख 30 हजार नगद लिया।

    फर्जी टूरिस्ट वीजा एवं फर्जी टिकट दिया। बाद में एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पता चला कि टकट फर्जी है। जिसके बाद दूसरा टिकट खुद से क्रय किया। सही बीजा न होने के कारण दुबई से उसे वापस कर दिया गया। जिससे पीड़ित को आर्थिक क्षति, मानसिक क्षाति एवं सामाजिक क्षति हुई है। बताया कि रुपये वापस करने की बात करने पर टाल मटोल करता रहा।

    13 अगस्त, 2025 को रकम वापस करने से इनकार कर दिया और मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसपर तहरीर दी गई। पुलिस ने दोनों पक्षो को बुलाया। आरोपित ने पैसे वापस करने की सहमति दी। 22 अगस्त तक का समय मांगा, लेकिन रुपये देना तो दूर वह पीड़ित को धमका रहा है। पुलिस ने आरोपित खुशदीप के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला पंजीकृत कर पूछताछ कर रही है।

