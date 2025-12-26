अगले साल से उधमसिंह नगर में बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेंगे ई-रिक्शा, एक दिन में केवल 20 ई-रिक्शा ही होंगे संचालित

संवाद सहयोगी, जागरण उधमसिंह नगर। बाजपुर क्षेत्र में ई-रिक्शा यूनियन के गठन के बाद गुरुवार को कोतवाल नरेश चौहान ने यूनियन पदाधिकारियों और ई-रिक्शा चालकों की बैठक ली।

इसमें नगर को जाममुक्त रखने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में तय हुआ कि नगर क्षेत्र में बिना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के कोई भी ई-रिक्शा नहीं चलेगा। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें एक माह का समय दिया गया है। साथ ही रूट भी निर्धारित किए गए हैं।