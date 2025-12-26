Language
    अगले साल से उधमसिंह नगर में बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेंगे ई-रिक्शा, एक दिन में केवल 20 ई-रिक्शा ही होंगे संचालित

    By Jeevan Singh Saini Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:34 AM (IST)

    अगले साल से उधमसिंह नगर में बिना रजिस्ट्रेशन के ई-रिक्शा नहीं चलेंगे। नए नियमों के अनुसार, एक दिन में केवल 20 ई-रिक्शा ही संचालित होंगे। यह फैसला शहर ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मत तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण उधमसिंह नगर। बाजपुर क्षेत्र में ई-रिक्शा यूनियन के गठन के बाद गुरुवार को कोतवाल नरेश चौहान ने यूनियन पदाधिकारियों और ई-रिक्शा चालकों की बैठक ली।

    इसमें नगर को जाममुक्त रखने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में तय हुआ कि नगर क्षेत्र में बिना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के कोई भी ई-रिक्शा नहीं चलेगा। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें एक माह का समय दिया गया है। साथ ही रूट भी निर्धारित किए गए हैं।

    नगर में भीड़भाड़ को देखते हुए बैठक में यह सहमति बनी कि एक दिन में केवल 20 ई-रिक्शा ही शहर के अंदर संचालित होंगे। यह व्यवस्था 6 जनवरी 2026 से लागू होगी। यूनियन द्वारा सभी ई-रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसके बाद उनके आइडेंटिटी कार्ड और पास जारी किए जाएंगे।

    पदाधिकारियों ने इसे कोतवाल नरेश चौहान द्वारा शुरू किए गए एक कोशिश जाममुक्त बाजपुर अभियान के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। 

