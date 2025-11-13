Language
    Delhi Blast: मंगेतर ने बचाई बम धमाके मे घायल हर्षिल की जान, स्‍कूटी मांगकर तुरंत पहुंचाया अस्‍पताल

    By Brijesh Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:30 PM (IST)

    दिल्ली में हुए बम धमाके में घायल हर्षिल अपने परिवार के साथ गदरपुर पहुंचे। चांदनी चौक में खरीदारी करते समय हुए ब्लास्ट में हर्षिल के सिर में चोट आई। उनकी मंगेतर शिवाली ने तत्परता दिखाते हुए स्कूटी मांगकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच गई। हर्षिल का इलाज चल रहा है और अब वह खतरे से बाहर हैं।

    मंगलवार रात परिवार के साथ गदरपुर पहुंचा हर्षिल, लोगों ने लिया हालचाल। FIle

    संवाद सहयोगी, गदरपुर । दिल्ली बम ब्लास्ट में घायल हर्षिल युवक अपने स्वजनों के साथ मंगलवार देर रात गदरपुर पहुंच गया। हर्षिल के सिर में कांच के टुकड़े लगने से घाव है आैर दस टांके लगे हुए हैं।

    हर्षिल अपने होने वाली पत्नी पठानकोट निवासी शिवाली अपनी मां अंजू सेठिया और भाई के साथ खरीदारी के लिए चांदनी चौक गए थे। खरीदारी कर जब वह लौट रहे थे तो इस दौरान ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से उनकी कार के शीशे टूट गए। कई शीशे उसके सर पर लगे, जिससे गहरा घाव हो गया। आसपास के लोगों ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकला।

    इसी दौरान होने वाली पत्नी शिवाली ने राह चलते राहगीर से स्कूटी मांगी और हर्षिल को पीछे बैठाकर लोकनायक अस्पताल लेकर पहुंची। हर्षिल के सिर में चोट है, वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। प्रारंभिक उपचार के बाद उसे यहां भेजने की इजाजत दे दी गई है।

    बता दें कि विगत सोमवार को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हुआ, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई। धमाके की वजह से लाल मंदिर के शीशे टूट गए और दुकानों को नुकसान पहुंचा। कई लोगों की मौत हो गई है। इसी ब्‍लास्‍ट के उत्‍तराखंड के हर्षिल भी घायल हुए।

