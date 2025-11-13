संवाद सहयोगी, गदरपुर । दिल्ली बम ब्लास्ट में घायल हर्षिल युवक अपने स्वजनों के साथ मंगलवार देर रात गदरपुर पहुंच गया। हर्षिल के सिर में कांच के टुकड़े लगने से घाव है आैर दस टांके लगे हुए हैं।

हर्षिल अपने होने वाली पत्नी पठानकोट निवासी शिवाली अपनी मां अंजू सेठिया और भाई के साथ खरीदारी के लिए चांदनी चौक गए थे। खरीदारी कर जब वह लौट रहे थे तो इस दौरान ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से उनकी कार के शीशे टूट गए। कई शीशे उसके सर पर लगे, जिससे गहरा घाव हो गया। आसपास के लोगों ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकला।