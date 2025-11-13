दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए तीन लोगों की हालत गंभीर, धमाके वाली कार के पीछे चल रहे दो दोस्तों की मौत

दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए विस्फोट के बाद लोक नायक अस्पताल में भर्ती तीन घायलों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि आईसीयू में तीन की हालत गंभीर है। धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। अस्पताल घायलों के परिवारों को भोजन और आवास जैसी सुविधाएं दे रहा है। विस्फोट में दो दोस्तों की भी मौत हो गई, जो धमाके वाली कार के पीछे चल रहे थे।