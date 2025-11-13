दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए तीन लोगों की हालत गंभीर, धमाके वाली कार के पीछे चल रहे दो दोस्तों की मौत

Language
    By Anoop Kumar Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:01 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए विस्फोट के बाद लोक नायक अस्पताल में भर्ती तीन घायलों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि आईसीयू में तीन की हालत गंभीर है। धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। अस्पताल घायलों के परिवारों को भोजन और आवास जैसी सुविधाएं दे रहा है। विस्फोट में दो दोस्तों की भी मौत हो गई, जो धमाके वाली कार के पीछे चल रहे थे।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली में लोक नायक अस्पताल में लाल किला विस्फोट में घायल हुए भर्ती तीन मरीजों ने ‘लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस’ (एलएएमए) लेकर अस्पताल छोड़ दिया। जबकि इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में भर्ती तीन की स्थिति नाजुक बन हुई है। इसमें एक महिला भी है। विस्फोट में दो महिलाएं भी घायल हुईं थीं।

    अस्पताल में कुल 36 लोग लाए गए थे, जिसमें से 10 की मौत हो गई, जबकि 26 को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। बुधवार को 23 घायल का उपचार अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि घायलों के स्वजन को भोजन व आवास सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

    धमाके वाली कार के पीछे चल रहे 2 दोस्तों की एक साथ हुई मौत

    लाल किला के नजदीक हुए धमाके में कार के ठीक पीछे चल रही बाइक पर सवार दो दोस्त अशोक कुमार और लोकेश अग्रवाल की मौत हो गई। लोकेश सोमवार को ही अपनी समधन को गंगाराम अस्पताल में देखने पहुंचे थे। समधन को देखने के बाद उन्होंने अपने दोस्त अशोक को काल किया। साथ खाना खाने की योजना बनी।

    इसके बाद अशोक वजीराबाद से लाल किला पहुंच गया और उसने लोकेश को अपनी बाइक पर बिठाया और खाना खाने निकले। इस बीच वह ठीक उसी कार के पीछे चल रहे थे, जिसमें धमाका हुआ। धमाके में दोनों की एक साथ मौत हो गई। पुलिस ने अशोक की बाइक के नंबर के आधार पर उसके परिजनों को खबर दी तो घर में मातम छा गया।