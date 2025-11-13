Language
    ब्लास्ट से पहले मस्जिद में गया था आतंकी उमर, सामने आई CCTV फुटेज

    By RAKESH KR. SINGHEdited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:32 AM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए आत्मघाती हमले के मामले में नया खुलासा हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी डॉक्टर उमर नबी हमले वाले दिन तुर्कमान गेट स्थित दरगाह फैज-ए-इलाही भी गया था। पुलिस को वहां का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिससे पुलिस टीम जांच कर रही है कि वह मस्जिद भी गया था या नहीं।

    राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली में लाल किला के बाहर आत्मघाती हमला करने वाला जैश-ए-मोहम्मद आतंकी डॉक्टर उमर नबी हमला करने वाले दिन ही तुर्कमान गेट स्थित दरगाह फैज-ए-इलाही भी गया था। पुलिस को वहां का उमर का सीसीटीवी मिला है। जिससे पुलिस टीम वहां जांच करने पहुंची है। पुलिस यह पता लगा रही है कि वह वहां मस्जिद भी गया था या नहीं।

    लाल किला के पास आई-20 कार में धमाका करने वाला जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी डॉ. उमर निजामुद्दीन दरगाह में भी आधा घंटा रुका था। पुलिस को निजामुद्दीन दरगाह का भी एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें वह दरगाह में जाते हुए दिखा है। करीब आधा घंटा बाद वह बाहर निकला है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि वह दरगाह में मत्था टेकने गया था, या फिर वहां किसी से उसकी मुलाकात हुई है।

    इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आई है कि डॉ. उमर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में कार खड़ी कर तीन घंटे तक बैठा रहा। उसकी कार पार्किंग के पिछले हिस्से में जाते हुए और आते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखी गई है। लेकिन, उसने जहां कार को पार्क किया, वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उमर पहले भी सुनहरी मस्जिद की पार्किंग आया है।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: शरीर के अंग मिलने का सिलसिला जारी, अब 400 मीटर दूर मिला हाथ; लाल किला मेट्रो स्टेशन अगले आदेश बंद

    वहीं, जांच एजेंसियां अब यह पता करने की कोशिश कर रही हैं कि उमर इससे पहले कब और कितनी बार पार्किंग में आया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पार्किंग के प्रवेश व निकासी द्वार के अलावा अंदर पार्किंग एरिया में 10 से 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जांच मे सामने आया है कि सोमवार दोपहर 3.19 बजे वह कार लेकर अकेले अंदर गया था और शाम 6.25 बजे बाहर निकला। इस बीच वह कार में अकेला ही दिखाई दिया।

    बताया गया कि वह पार्किंग से निकलने के बाद कार लेकर उमर नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद व लाल किला के सामने से गुजरते हुए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले चौराहे से यूटर्न लेकर वापस लाल किला के पास आ गया था। इस दौरान भी कई कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद हुई है।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: आतंकी उमर की इकोस्पोर्ट कार से अमोनियम नाइट्रेट किया गया था सप्लाई, पूरी रात चली NIA और NSG की जांच

    लाल किला के सामने आने के बाद धीमी गति से चलती कार में धमाका हो गया था। धमाके की भी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि सभी फुटेज को जब्त कर जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है।