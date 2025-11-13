ब्लास्ट से पहले मस्जिद में गया था आतंकी उमर, सामने आई CCTV फुटेज

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली में लाल किला के बाहर आत्मघाती हमला करने वाला जैश-ए-मोहम्मद आतंकी डॉक्टर उमर नबी हमला करने वाले दिन ही तुर्कमान गेट स्थित दरगाह फैज-ए-इलाही भी गया था। पुलिस को वहां का उमर का सीसीटीवी मिला है। जिससे पुलिस टीम वहां जांच करने पहुंची है। पुलिस यह पता लगा रही है कि वह वहां मस्जिद भी गया था या नहीं।

लाल किला के पास आई-20 कार में धमाका करने वाला जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी डॉ. उमर निजामुद्दीन दरगाह में भी आधा घंटा रुका था। पुलिस को निजामुद्दीन दरगाह का भी एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें वह दरगाह में जाते हुए दिखा है। करीब आधा घंटा बाद वह बाहर निकला है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि वह दरगाह में मत्था टेकने गया था, या फिर वहां किसी से उसकी मुलाकात हुई है।

इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आई है कि डॉ. उमर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में कार खड़ी कर तीन घंटे तक बैठा रहा। उसकी कार पार्किंग के पिछले हिस्से में जाते हुए और आते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखी गई है। लेकिन, उसने जहां कार को पार्क किया, वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उमर पहले भी सुनहरी मस्जिद की पार्किंग आया है।