Delhi Blast: शरीर के अंग मिलने का सिलसिला जारी, घटनास्थल से 400 दूर मिला हाथ; लाल किला मेट्रो स्टेशन अगले आदेश बंद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस और एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी के चलते लाल किला मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही लाल किला स्थित घटनास्थल को अब भी सफेद कपड़े से बंद किया हुआ है।