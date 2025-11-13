Language
    Delhi Blast: शरीर के अंग मिलने का सिलसिला जारी, घटनास्थल से 400 दूर मिला हाथ; लाल किला मेट्रो स्टेशन अगले आदेश बंद

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:09 AM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के कारण लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल से 400 मीटर दूर एक मानव हाथ बरामद हुआ है। सुरक्षा कारणों से मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस और एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी के चलते लाल किला मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही लाल किला स्थित घटनास्थल को अब भी सफेद कपड़े से बंद किया हुआ है।

    वहीं, विस्फोट के तीसरे दिन भी घटनास्थल से लोगों के शरीर के अंग मिलने का सिलसिला जारी है। 350- 400 मीटर की दूरी पर दिगंबर जैन लाल मंदिर के पीछे लाजपत राय मार्केट के एक गेट के ऊपर लगे शेड पर पूरा हाथ का हिस्सा मिला है।