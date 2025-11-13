Delhi Blast: आतंकी उमर की इकोस्पोर्ट कार से अमोनियम नाइट्रेट किया गया था सप्लाई, पूरी रात चली NIA और NSG की जांच
फरीदाबाद के खंदावली गांव में आतंकी उमर के नाम दर्ज इकोस्पोर्ट कार से अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई की गई। एनएसजी और एनआईए की टीम ने पूरी रात जांच की। संदेह है कि इसी कार से दिल्ली एनसीआर में विस्फोटक पहुंचाया गया। पुलिस ने एक युवक और उसके साले से पूछताछ की।
दीपक पांडेय, फरीदाबाद। खंदावली गांव में मिली आतंकी उमर के नाम रजिस्टर्ड इकोस्पोर्ट कार से ही अमोनियम नाइट्रेट को ले जाया गया था, जिसका नंबर DL10CK0458 है। बुधवार देर रात तक एनएसजी और एनआईए की टीम कार को लेकर जांच करती रही।
सूत्रों के अनुसार जांच टीम को कार में अमोनियम नाइट्रेट ले जाने के सुराग मिले है। जांच टीम को अंदेशा है कि इसी कार से दिल्ली एनसीआर में कई अलग -अलग जगहों पर इस विस्फोटक की सप्लाई की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग शहरों में धमाके करने की साजिश भी हो सकती है।
बुधवार तड़के दो बजे तक टीम ने खंदावली गांव में रहने वाले युवक और उसके साले से पूछताछ की। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी के अनुसार खंदावली गांव में रहने वाले युवक का साला ही इस गाड़ी को उसके प्लाट में खड़ी करके गया था।
यह युवक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी उमर की गाड़ी भी चलाने का काम करता था। जांच टीम ने कार के सभी पाटर्स को खोलकर भी देखा है। रात को करीब दो बार कार को ले जाने के लिए क्रेन को मंगाया गया। लेकिन फिर किन्हीं वजहों से उसको वापस भेज दिया गया।
