Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: आतंकी उमर की इकोस्पोर्ट कार से अमोनियम नाइट्रेट किया गया था सप्लाई, पूरी रात चली NIA और NSG की जांच

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:52 AM (IST)

    फरीदाबाद के खंदावली गांव में आतंकी उमर के नाम दर्ज इकोस्पोर्ट कार से अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई की गई। एनएसजी और एनआईए की टीम ने पूरी रात जांच की। संदेह है कि इसी कार से दिल्ली एनसीआर में विस्फोटक पहुंचाया गया। पुलिस ने एक युवक और उसके साले से पूछताछ की।

    prefferd source google
    Hero Image

    आतंकी उमर और लाल कार की फाइल फोटो।

    दीपक पांडेय, फरीदाबाद। खंदावली गांव में मिली आतंकी उमर के नाम रजिस्टर्ड इकोस्पोर्ट कार से ही अमोनियम नाइट्रेट को ले जाया गया था, जिसका नंबर DL10CK0458 है। बुधवार देर रात तक एनएसजी और एनआईए की टीम कार को लेकर जांच करती रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों के अनुसार जांच टीम को कार में अमोनियम नाइट्रेट ले जाने के सुराग मिले है। जांच टीम को अंदेशा है कि इसी कार से दिल्ली एनसीआर में कई अलग -अलग जगहों पर इस विस्फोटक की सप्लाई की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग शहरों में धमाके करने की साजिश भी हो सकती है।

    बुधवार तड़के दो बजे तक टीम ने खंदावली गांव में रहने वाले युवक और उसके साले से पूछताछ की। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी के अनुसार खंदावली गांव में रहने वाले युवक का साला ही इस गाड़ी को उसके प्लाट में खड़ी करके गया था।

    यह युवक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी उमर की गाड़ी भी चलाने का काम करता था। जांच टीम ने कार के सभी पाटर्स को खोलकर भी देखा है। रात को करीब दो बार कार को ले जाने के लिए क्रेन को मंगाया गया। लेकिन फिर किन्हीं वजहों से उसको वापस भेज दिया गया।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली आतंकी हमले में बड़ा खुलासा, उमर ही था धमाके में उड़ी i20 कार में; डीएनए टेस्ट से हुई पुष्टि

    यह भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर नबी की इको स्पोर्ट्स बरामद, खंदावली में खड़ी मिली लाल कार

    यह भी पढ़ें- दिल्ली पर हमला: विस्फोट की मार से शरीर के ऊपरी हिस्सों के उड़े चीथड़े, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा