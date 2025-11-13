दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर नबी की इको स्पोर्ट्स बरामद, खंदावली में खड़ी मिली लाल कार
फरीदाबाद के खंदावली में दिल्ली बम धमाकों के मास्टरमाइंड आतंकी उमर नबी बट के नाम पर पंजीकृत लाल इको स्पोर्ट्स कार मिली। पुलिस ने तुरंत एनआईए और दिल्ली पुलिस को सूचित किया। गांव में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि कार वहां किसने खड़ी की। लाल किले के सामने विस्फोट के बाद कार को लेकर अलर्ट जारी किया गया था।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर 58 थाना पुलिस को दिल्ली बम धमाकों के मास्टरमाइंड आतंकी उमर नबी बट के नाम से पंजीकृत लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार खंदावली में खड़ी मिली। पुलिस ने तुरंत एनआईए और दिल्ली पुलिस को कार की सूचना दी। जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी कार के बारे में सूचित किया गया। खंदावली गांव मुस्लिम बहुल है। पुलिस के अनुसार, गांव में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कार वहां किसने खड़ी की थी।
लाल किले के सामने हुए विस्फोट के बाद, इस कार को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया था। पुलिस ने कार में विस्फोट की भी आशंका जताई थी। 2017 मॉडल की यह इको स्पोर्ट्स कार राजौरी गार्डन में पंजीकृत थी।
पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, दिल्ली के पंजीकरण नंबर वाली इको स्पोर्ट्स कार खंदावली में खड़ी मिली, जहां कथित तौर पर यह कार आतंकी उमर के नाम पर पंजीकृत थी। एनआईए और दिल्ली पुलिस को कार के बारे में सूचित कर दिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कार वहां कैसे पहुंची। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।
