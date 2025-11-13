दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर नबी की इको स्पोर्ट्स बरामद, खंदावली में खड़ी मिली लाल कार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर 58 थाना पुलिस को दिल्ली बम धमाकों के मास्टरमाइंड आतंकी उमर नबी बट के नाम से पंजीकृत लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार खंदावली में खड़ी मिली। पुलिस ने तुरंत एनआईए और दिल्ली पुलिस को कार की सूचना दी। जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी कार के बारे में सूचित किया गया। खंदावली गांव मुस्लिम बहुल है। पुलिस के अनुसार, गांव में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कार वहां किसने खड़ी की थी।

लाल किले के सामने हुए विस्फोट के बाद, इस कार को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया था। पुलिस ने कार में विस्फोट की भी आशंका जताई थी। 2017 मॉडल की यह इको स्पोर्ट्स कार राजौरी गार्डन में पंजीकृत थी।