दिल्ली आतंकी हमले में बड़ा खुलासा, उमर ही था धमाके में उड़ी i20 कार में; डीएनए टेस्ट से हुई पुष्टि

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीएनए जाँच से आखिरकार इस बात की पुष्टि हो गई है कि 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुए विस्फोट में डॉ. उमर मोहम्मद शामिल थे। घटनास्थल से बरामद मानव अंगों का मिलान उमर के परिवार के सदस्यों के डीएनए से हुआ। बाद में आई जाँच रिपोर्ट में पूरे मामले का खुलासा हुआ।

दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला दिल्ली पुलिस ने बयान में कहा कि डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉ. उमर उन नबी था। विस्फोट के बाद, उसका पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था। उसका डीएनए सैंपल उसकी माँ से मेल खाता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi terror blast case | A DNA test has confirmed that the man who carried out the blast near Red Fort was Dr Umar Un Nabi. After the blast, his leg was stuck between the steering wheel and accelerator. His DNA sample matched with his mother: Delhi Police <a href="https://t.co/yh37EVQ1n4">pic.twitter.com/yh37EVQ1n4</a></p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1988787392153895043?ref_src=twsrc%5Etfw">November 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> अब तक, यह सवाल कि क्या डॉ. उमर विस्फोट में शामिल थे, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। हालाँकि, डीएनए जाँच रिपोर्ट ने जाँच एजेंसियों के संदेह की पुष्टि कर दी है।