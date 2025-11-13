29 अक्टूबर को आमिर-राशिद ने कार ली... दिल्ली विस्फोट में इस्तेमाल हुई i-20 कार की A-Z कहानी

दीपक पांडे, फरीदाबाद। दिल्ली बम धमाकों में इस्तेमाल की गई i20 कार इसी मकसद से खरीदी गई थी। आतंकवादी इस कार का इस्तेमाल धमाके में करना चाहते थे। इसलिए, उन्होंने फरीदाबाद के एक पुरानी कार डीलर से संपर्क किया, क्योंकि डीलर ने OLX पर कार की बिक्री की जानकारी पोस्ट की थी।

तीन संदिग्धों ने 29 अक्टूबर को सेक्टर 37 स्थित रॉयल कार ज़ोन के मालिक सोनू उर्फ सचिन और अमित पटेल को कार दी। उन्होंने कार ज़ोन के पास स्थित नयारा पेट्रोल पंप से प्रदूषण जाँच केंद्र का प्रमाण पत्र भी ले लिया था, ताकि दिल्ली पुलिस उन्हें न रोके।

इनमें से दो लोगों ने अपने दस्तावेज़ जमा कर दिए, जबकि तीसरा ऑटो में ही रहा। बुधवार को रॉयल कार ज़ोन के मालिक को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। हालाँकि, पुलिस ने अभी तक उन्हें पूरे मामले में क्लीन चिट नहीं दी है। कार ज़ोन के मालिक ने बताया कि 29 अक्टूबर की सुबह 10 बजे दो लोग कार खरीदने उनके पास आए थे। उन्होंने उनसे दस्तावेज़ लेने के बाद शाम को कार की डिलीवरी लेने को कहा था। कार खरीदारों द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ों पर पुलवामा का पता लिखा था।

सोमवार को दिल्ली बम धमाके में इस्तेमाल की गई आई-20 कार सेक्टर 37 स्थित रॉयल कार ज़ोन से खरीदी गई थी। सोमवार रात दिल्ली पुलिस ने कार ज़ोन के मालिक अमित पटेल और वहाँ काम करने वाले सोनू को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद, पुलिस ने अमित पटेल और सोनू को छोड़ दिया। अमित ने कार बेचते समय युवकों द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज़ सौंप दिए।

उसने दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराई।