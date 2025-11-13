दिल्ली में हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा: डीएनए जांच रिपोर्ट ने बताया डॉ. उमर का सच, ब्लास्ट में था शामिल
दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच में डीएनए रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. उमर नामक व्यक्ति ब्लास्ट में शामिल था। सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की आगे जांच कर रही हैं ताकि अन्य साजिशकर्ताओं का पता लगाया जा सके।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आखिरकार डीएनए जांच से इसकी पुष्टि हो गई है कि 10 नवंबर की की शाम को लाल किला के पास किए गए विस्फोट में डॉ उमर मोहम्मद भी शामिल था। घटनास्थल से बरामद किये गए मानव अंगों की उमर के परिजनों से मिले डीएनए का मिलान किया गया। इसके बाद आई जांच रिपोर्ट से पूरे मामले का खुलासा हो गया।
इसे लेकर अब तक यह बड़ा सवाल बना हुआ था कि डॉ. उमर विस्फोट में शामिल था या नहीं। मगर डीएनए जांच की रिपोर्ट ने जांच एजेंसियों की आशंका पर मुहर लगा दी है।
सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले के सामने एक गाड़ी में विस्फोट हुआ था। इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं। जिस गाड़ी में धमाका हुआ, उसे संदिग्ध उमर चला ही चला रहा था।
इस तरह ब्लास्ट में डॉक्टर उमर नबी भी मारा गया। हालांकि, अभी तक उसके शव की पुष्टि नहीं हो सकी थी। इसके लिए उमर की मां को पुलिस डीएनए टेस्ट के लिए अपने साथ ले गई थी।
अधिकारियों ने कहा था कि हम विस्फोट के स्थान पर पाए गए भागों के साथ मिलान करने के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के लिए संदिग्ध की मां को ले गए हैं। उमर नबी कथित तौर पर हुंडई आई-20 कार चला रहा था। इसी कार का इस्तेमाल अटैक के लिए किया गया था।
