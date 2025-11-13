दिल्ली में हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा: डीएनए जांच रिपोर्ट ने बताया डॉ. उमर का सच, ब्लास्ट में था शामिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आखिरकार डीएनए जांच से इसकी पुष्टि हो गई है कि 10 नवंबर की की शाम को लाल किला के पास किए गए विस्फोट में डॉ उमर मोहम्मद भी शामिल था। घटनास्थल से बरामद किये गए मानव अंगों की उमर के परिजनों से मिले डीएनए का मिलान किया गया। इसके बाद आई जांच रिपोर्ट से पूरे मामले का खुलासा हो गया।

इसे लेकर अब तक यह बड़ा सवाल बना हुआ था कि डॉ. उमर विस्फोट में शामिल था या नहीं। मगर डीएनए जांच की रिपोर्ट ने जांच एजेंसियों की आशंका पर मुहर लगा दी है। सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले के सामने एक गाड़ी में विस्फोट हुआ था। इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं। जिस गाड़ी में धमाका हुआ, उसे संदिग्ध उमर चला ही चला रहा था।