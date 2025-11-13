Delhi Blast: उत्तराखंड की सीमाओं पर लगातार रखी जा रही है निगरानी, हाई अलर्ट मोड पर पुलिस

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। दिल्ली में बम विस्फोट के बाद प्रदेश हाई अलर्ट पर है। दूसरे दिन भी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी गई है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल व हरियाणा पुलिस के संपर्क में भी है ताकि यदि उत्तराखंड से इस घटना का यदि कोई तार जुड़ते हैं तो उस पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके। यद्यपि, अभी तक इस घटना के प्रदेश से कोई सीधे तार जुडऩे की बात सामने नहीं आई है।



उत्तराखंड पुलिस सोमवार शाम से ही हाई अलर्ट पर है। शासन की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारी व पुलिस कप्तानों को लगातार सतर्क रहने के साथ ही निगरानी व चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी जा रही है। पूर्व में जहां भी इस प्रकार की घटनाएं व कनेक्शन सामने आए हैं, उन स्थानों पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रदेश के सभी प्रवेश मार्ग विशेष रूप से ऐसे मार्ग जो वैकल्पिक मार्गों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, वहां निगरानी व चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।