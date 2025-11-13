Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: उत्तराखंड की सीमाओं पर लगातार रखी जा रही है निगरानी, हाई अलर्ट मोड पर पुलिस

    By Vikas Gusain Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:39 AM (IST)

    दिल्ली में बम विस्फोट के बाद उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है। सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा पुलिस के संपर्क में है। सभी जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थानों और प्रवेश मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं और भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली बम विस्फोट के बाद उत्तराखंड में है हाई अलर्ट

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। दिल्ली में बम विस्फोट के बाद प्रदेश हाई अलर्ट पर है। दूसरे दिन भी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी गई है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल व हरियाणा पुलिस के संपर्क में भी है ताकि यदि उत्तराखंड से इस घटना का यदि कोई तार जुड़ते हैं तो उस पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके। यद्यपि, अभी तक इस घटना के प्रदेश से कोई सीधे तार जुडऩे की बात सामने नहीं आई है।

    उत्तराखंड पुलिस सोमवार शाम से ही हाई अलर्ट पर है। शासन की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारी व पुलिस कप्तानों को लगातार सतर्क रहने के साथ ही निगरानी व चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी जा रही है। पूर्व में जहां भी इस प्रकार की घटनाएं व कनेक्शन सामने आए हैं, उन स्थानों पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रदेश के सभी प्रवेश मार्ग विशेष रूप से ऐसे मार्ग जो वैकल्पिक मार्गों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, वहां निगरानी व चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ ही एयरपोर्ट, हवाई पट्टियों, वायु सेना स्टेशनों, हेलीपैड, बाजारों तथा अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल स्क्वाड एवं डाग स्क्वाड के माध्यम से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश पुलिस निकटवर्ती राज्यों के भी लगातार संपर्क में है, ताकि कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand News: दूसरे पखवाड़े में होगा धामी मंत्रिमंडल का विस्तार, 2027 चुनाव को बनाया जाएगा टारगेट


    पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि प्रदेश में अलर्ट जारी है। सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। प्रदेश पुलिस लगातार दिल्ली, उत्तर प्रदेश व हरियाणा पुलिस के संपर्क में है।