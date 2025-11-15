किच्छा में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर-कार टक्कर में महिला की मौत, चार घायल

जागरण संवाददाता, किच्छा । दिल्ली से नेपाल जा रही कार पुलभट्टा में रोंग साइड से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने से महिला की मृत्यु हो गयी। कर चालक सहित चार लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

शनिवार तड़के सिरोली कला थाना पुलभट्टा में रोंग साइड से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने दिल्ली से नेपाल जा रही कार को टक्कर मार दी। तड़के हुई घटना से चीख पुकार मच गई। बरा चौकी प्रभारी एसआई दिनेश चंद्र भट्ट फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना में जयंती भट्ट आयु 47 वर्ष पत्नी दीपक राज भट्ट निवासी नक्खु ललितपुर काठमांडू नेपाल की मृत्यु हो गयी।