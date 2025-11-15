Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किच्छा में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर-कार टक्कर में महिला की मौत, चार घायल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:26 PM (IST)

    किच्छा के पुलभट्टा में दिल्ली से नेपाल जा रही एक कार की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर में एक महिला की मौत हो गई और चार घायल हो गए। दुर्घटना रोंग साइड से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण हुई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

     ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने से महिला की मृत्यु हो गयी। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, किच्छा । दिल्ली से नेपाल जा रही कार पुलभट्टा में रोंग साइड से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने से महिला की मृत्यु हो गयी। कर चालक सहित चार लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार तड़के सिरोली कला थाना पुलभट्टा में रोंग साइड से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने दिल्ली से नेपाल जा रही कार को टक्कर मार दी। तड़के हुई घटना से चीख पुकार मच गई। बरा चौकी प्रभारी एसआई दिनेश चंद्र भट्ट फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना में जयंती भट्ट आयु 47 वर्ष पत्नी दीपक राज भट्ट निवासी नक्खु ललितपुर काठमांडू नेपाल की मृत्यु हो गयी।

    घायल गणेश भुल भगत सिंह निवासी वार्ड नंबर छह नगर पालिका लमकिचुहा जनपद कैलाली नेपाल, कार चालक करन सिंह पुत्र ठगी सिंह निवासी महेंद्र नगर नेपाल, सुभाष भट्ट राय पुत्र हरीश भट्ट राय निवासी अटरिया नेपाल, प्रीति भट्ट पुत्री दीपक राज भट्ट निवासी भागेन दोहा काठमांडू नेपाल को पुलिस ने एम्बुलेंस से तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मृतक जयंती के शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    यह भी पढ़ें- जीरकपुर फ्लाईओवर पर चलती बस में लगी आग, यात्रियों की मच गई चीख पुकार, नेशनल हाईवे पर उठी लपटें और धुएं का गुबार, वाहनों की थमी रफ्तार

    यह भी पढ़ें- Kolkata Fire: इजरा स्ट्रीट पर कई मकानों और दुकानों में भीषण आग, मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां