जीरकपुर फ्लाईओवर पर चलती बस में लगी आग, यात्रियों की मच गई चीख पुकार, नेशनल हाईवे पर उठी लपटें और धुएं का गुबार, वाहनों की थमी रफ्तार

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। फ्लाईओवर पर एक निजी बस में अचानक आग लग गई। यह बस आगरा से अमृतसर जा रही थी और इसमें कई यात्री सवार थे। यात्रियों की चीख पुकार मच गई। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस फ्लाईओवर के बीच पहुंची तो इंजन से धुआं उठने लगा। ड्राइवर ने तुरंत बस रोकी और यात्रियों को तेजी से उतरने का निर्देश दिया। कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई और पूरी बस को चपेट में ले लिया।

घटना की सूचना मिलते ही डेराबस्सी और जीरकपुर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। अग्निशमन कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।

फायर अधिकारियों के मुताबिक आग के कारणों की प्राथमिक जांच में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी को संभावित कारण माना जा रहा है।

पुलिस और फायर विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं।इस घटना से फ्लाईओवर पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने जली बस को किनारे हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

बस में सवार यात्रियों ने ड्राइवर की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ की सराहना की। उनका कहना था कि समय पर कार्रवाई न हुई होती तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी।