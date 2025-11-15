Kolkata Fire: इजरा स्ट्रीट पर कई मकानों और दुकानों में भीषण आग, मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां
Kolkata Fire: कोलकाता के इजरा स्ट्रीट में एक भयानक आग लगी, जिसमें कई घर और दुकानें पूरी तरह से जल गईं। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम कर रही हैं। घंटों की मेहनत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भीषण आग लग गई है। यह आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए 20 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।
यह घटना कोलकता के इजरा स्ट्रीट की है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल कर्मी पिछले कई घंटों से आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। आग एक इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस में लगी है। हालांकि, आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। 26 इजरा स्ट्रीट में मौजूद कई दुकानें और घर इस आग की चपेट में आ चुके हैं।
#WATCH | West Bengal: A massive fire broke out at an electronics warehouse at 26, Ezra Street in Kolkata. Fire tenders present at the spot. Firefighting operations are underway. More details awaited. pic.twitter.com/uPn6Bf5Iu7— ANI (@ANI) November 15, 2025
