    श्रीनगर: पुलिस थाने में धमाका, इंस्पेक्टर समेत 10 लोगों की मौत; पढ़ें दिल्ली ब्लास्ट से इसका कनेक्शन

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:46 AM (IST)

    श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में फरीदाबाद से जब्त अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया, जिससे थाने का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में इंस्पेक्टर समेत 10 लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हो गए। पुलिस ने इसे दुर्घटना बताया है, जो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों से बरामद अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान हुआ। मामले की जांच जारी है।

    श्रीनगर के नौगाम थाने में जोरदार धमाका, 10 की मौत व 27 घायल।

    जागरण न्यूज नेटवर्क, श्रीनगर। फरीदाबाद से सफेदपोश आतंकी नेटवर्क से जब्त अमोनियम नाइट्रेट में शुक्रवार देर रात को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि धमाके से थाने का एक हिस्सा ढह गया और वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। धमाकों में पुलिस इंस्पेक्टर समेत 10 लोगों की मौत हो गई, हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

    धमाके के समय थाने की इमारत में डीएसपी रैंक के एक अधिकारी व तहसीलदार समेत करीब 50 लोगों के उपस्थित होने का दावा किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार 27 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 24 पुलिसकर्मी हैं। पांच घायलों को सेना के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेष को श्रीनगर के अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आतंकी हमले से इनकार किया है और इसे हादसा बताया है।

    बताया जा रहा है कि यह धमाका दिल्ली विस्फोट में लिप्त जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात-उल-हिंद के पकड़े गए सफेदपोश आतंकियों के गिरोह से फरीदाबाद में बरामद अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट के कारण हुआ है। एफएसएल की टीम और अधिकारी आतंकी नेटवर्क से बरामद विस्फोटकों की जांच कर रहे थे और उसी दौरान यह धमाका हुआ।

    फरीदाबाद में पकड़े गए कश्मीरी आतंकी डॉ. मुजम्मिल के ठिकाने से जब्त किए गए 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का कुछ हिस्सा एफएसएल लैब में था और शेष को नौगाम थाने के माल गोदाम में रखा गया था। अधिकारियों के अनुसार 24 पुलिसकर्मियों और तीन अन्य को अलग-अलग अस्पताल में रखा गया है।

    यहां बता दें कि अक्टूबर माह में इसी नौगाम क्षेत्र में ही जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए थे। उसके बाद सफेदपोश आतंकियों के नेटवर्क का खुलासा हुआ और दर्जनों डॉक्टरों और उनके नेटवर्क से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी हो पाई। यही थाना जांच के केंद्र में था। स्थानीय लोगों के अनुसार यह धमाका रात 11.15 बजे के करीब हुआ और थाने की इमारत का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया।

    धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज लगभग 14 किलोमीटर दूर श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल तक सुनाई दी। थाने के आस-पास की कई इमारतों के खिड़कियों के कांच भी चटक गए। धमाके के बाद थाने की इमारत में लगी आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी। पुलिस स्टेशन के पार्किंग स्थल में खड़े पुलिस व अन्य वाहन आग में क्षतिग्रस्त हो गए। विस्फोट और आग के कारण थाने की इमारत से निकला मलबा पूरे इलाके में बिखर गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार यह विस्फोट दुर्घटनावश हुआ है। इसमें कोई आतंकी हाथ नहीं है।

    यह धमाका उस समय हुआ जब फोरेंसिक टीम पुलिस कर्मियों और एक तहसीलदार की मौजूदगी में अमोनियम नाइट्रेट आधारित विस्फोटकों का निरीक्षण करते हुए उनके नमूने ले रही थी। पुलिस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आग की सूचना पर दमकल कर्मी लगभग पौने 12 बजे मौके पर पहुंचे।

    पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एसएसपी श्रीनगर, डीआइजी सेंट्रल कश्मीर रेंज और आइजी कश्मीर भी मौके पर पहुंचे हैं। पूरे इलाके को पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने घेर लिया है। मामले की जांच जारी है।