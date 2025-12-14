काशीपुर में ट्रैक्टर-ट्राली से टकराई बाइक, मुरादाबाद के दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, काशीपुर । ड्यूटी के बाद कमरे पर जा रहे दो युवकों की बाइक ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद थाना भगतपुर के ग्राम भदगवां निवासी रिषभ (25) पुत्र राकेश सिंह व मोहित (28) पुत्र स्व. कल्याण सिंह महुआखेड़ागंज में किराए के कमरे पर रहकर अलीगंज रोड स्थित प्रोलोफिक पेपर मिल में नौकरी करते थे। शनिवार देर रात शिफ्ट खत्म होने के बाद दोनों एक ही बाइक से कमरे को लौट रहे थे।