हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे हादसे में तीन की मौत, हाईवे को वन-वे कर निकाले गए वाहन

जागरण संवाददाता, बिजनौर। दो मालवाहक वाहन व बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दो युवक व एक मालवाहक (छोटा हाथी) वाहन के चालक की मौके पर मौत हो गई। इस समय मरम्मत के कार्य के चलते हाईवे को वन-वे किया गया है।

मंगलवार सुबह लगभग साढ़े सात बजे हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर भूतपुरी से शेरकोट की ओर एक बाइक पर सवार दो युवक और एक मालवाहक वाहन (छोटा हाथी) आ रहा था। जबकि शेरकोट से दूसरी ओर डीसीएम वाहन जा रहा था। इसी दौरान मुबारकपुर कुंडा के पास आमने-सामने की टक्कर हो गई, बाइक सवार दोनों वाहनों के बीच में दब गए।