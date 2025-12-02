हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे हादसे में तीन की मौत, हाईवे को वन-वे कर निकाले गए वाहन
हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की दुखद मौत हो गई। दो वाहनों की टक्कर के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते पुलिस ने यातायात को सुचारू करने के लिए हाईवे को वन-वे कर दिया। मृतकों की पहचान की जा रही है और घटना की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। दो मालवाहक वाहन व बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दो युवक व एक मालवाहक (छोटा हाथी) वाहन के चालक की मौके पर मौत हो गई। इस समय मरम्मत के कार्य के चलते हाईवे को वन-वे किया गया है।
मंगलवार सुबह लगभग साढ़े सात बजे हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर भूतपुरी से शेरकोट की ओर एक बाइक पर सवार दो युवक और एक मालवाहक वाहन (छोटा हाथी) आ रहा था। जबकि शेरकोट से दूसरी ओर डीसीएम वाहन जा रहा था। इसी दौरान मुबारकपुर कुंडा के पास आमने-सामने की टक्कर हो गई, बाइक सवार दोनों वाहनों के बीच में दब गए।
घटना में बाइक सवार लगभग 32 वर्षीय रंजीत व उसके दोस्त लाल कुमार उर्फ लाला निवासीगण गांव बिछवी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश और माल वाहक वाहन चालक फिरोज निवासी नई बस्ती जसपुर उत्तराखंड की भी मौके पर मौत गई। डीसीएम का चालक गाड़ी छोड़ कर मौके से फरार हो गया।
