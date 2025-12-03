जागरण संवाददाता, रुद्रपुर! हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके तहत जहां पुलिस उत्तर प्रदेश से सटे बार्डर पर आने वाले वाहनों और संदिग्धों की जांच कर रही है, वहीं नैनीताल जिले से सटे बार्डर पर भी बैरियर लगाकर बस, चौपहिया और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों चेकिंग की जा रही है। खुफिया एजेंसी इंटरनेट मीडिया में डाले जाने वाले हर पोस्ट पर नजर रखे हुए है।

मंगलवार को हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसे देखते हुए नैनीताल पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही ऊधम सिंह नगर पुलिस भी सतर्क है। एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि जिले के जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, पुलभट्टा, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा और झनकइया से सटे यूपी के बार्डर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है।