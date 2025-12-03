Language
    2024 के कांड के बाद फि‍र खबरों में बनभूलपुरा, यूपी-नैनीताल बॉर्डर पर पुलिस ने की चेकिग; संदिग्धों से पूछताछ

    By Virendra Bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद के कारण ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश और नैनीताल के बॉर्डरों पर वाहनों की जांच की जा रही है। खुफिय ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर! हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके तहत जहां पुलिस उत्तर प्रदेश से सटे बार्डर पर आने वाले वाहनों और संदिग्धों की जांच कर रही है, वहीं नैनीताल जिले से सटे बार्डर पर भी बैरियर लगाकर बस, चौपहिया और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों चेकिंग की जा रही है। खुफिया एजेंसी इंटरनेट मीडिया में डाले जाने वाले हर पोस्ट पर नजर रखे हुए है।

    मंगलवार को हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसे देखते हुए नैनीताल पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही ऊधम सिंह नगर पुलिस भी सतर्क है। एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि जिले के जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, पुलभट्टा, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा और झनकइया से सटे यूपी के बार्डर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है।

    जिले से सटे नैनीताल के बार्डर क्षेत्रों में भी बैरियर लगाकर आने और जाने वाले लोगों से पूछताछ कर उनके वाहन चेक किए जा रहे है। इसके अलावा डाग स्कवायड और बम निरोधक दस्ता भी बस समेत अन्य वाहनों की जांच कर सामान चेक कर रहा है। बताया कि इंटरनेट मीडिया में डाले जाने वाली हर पोस्ट पर भी खुफिया एजेंसियों की नजर है। पैदल ही आने जाने वाले संदिग्धों से भी पूछताछ कर उनका सत्यापन किया जा रहा है। इधर, रुद्रपुर-नैनीताल और पंतनगर नगला-लालकुआं रोड पर भी पुलिस हल्द्वानी की ओर जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर उनमें सवार लोगों से पूछताछ कर रही है।

