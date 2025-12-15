Uttarakhand: हिंदू बच्चों को स्कूल में दी जा रही थी इस्लामिक शिक्षा, शिकायत पर प्रधानाचार्य के विरुद्ध मुकदमा
उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में एक स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि स्कूल में हिंदू बच्चों को भी इस्लामिक शि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण बाजपुर : विद्यालय में मुस्लिम बच्चों के साथ ही हिंदू बच्चों को भी इस्लामिक शिक्षा पढ़ाए जाने के आरोप में प्रधानाचार्य के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत की है। ग्राम रामजीवनपुर निवासी एक अभिभावक की लिखित शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।
ग्राम रामजीवनपुर निवासी लक्ष्मण सिंह पुत्र भूप सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि सुल्तानपुरपट्टी के मोहल्ला आदर्शनगर स्थित आदर्श जनता मोंटेसरी स्कूल में विगत कई वर्षों से इस्लामिक शिक्षा के तहत कलमा आदि पढ़ाया जा रहा है, जबकि विद्यालय में लगभग 100 हिंदू और 80 मुस्लिम विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
विद्यालय में चार हिंदू शिक्षिकाएं तथा अन्य मुस्लिम शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय संचालक व प्रधानाचार्य गिरीश सैनी तथा अन्य शिक्षकों द्वारा इस्लामिक मानसिकता के तहत सभी छात्र-छात्राओं को कलमा आदि पढ़ाया जा रहा है, जिससे वास्तविक शिक्षा से भटकाते हुए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी धार्मिक आस्था के विपरीत शिक्षा दी जा रही थी, जिससे अभिभावकों में रोष व्याप्त है।
वहीं अभिभावक की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यालय प्रधानाचार्य गिरीश सैनी आदि के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।