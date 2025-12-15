अपराध की कमाई पर सीधा प्रहार: सारण के 19 कुख्यातों की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी, SSP का सख्त संदेश
जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। सारण जिले में संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क और अवैध कमाई के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लूट, बालू खनन, अवैध शराब कारोबार, जमीन कब्जा और रंगदारी से अर्जित संपत्तियों पर पुलिस ने सीधा शिकंजा कसते हुए 19 कुख्यात अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-107 के तहत की जा रही है, जिसे अपराध पर आर्थिक प्रहार का सबसे प्रभावी हथियार माना जा रहा है।
सारण के 39 थानों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इन 19 अपराधियों की संपत्तियों को चिन्हित कर न्यायालय में जब्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
बीएनएसएस की धारा-107 से बदली कार्रवाई की रफ्तार
वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि अब संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और तेज बना दिया गया है। अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) और पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के बाद सीधे न्यायालय में प्रस्ताव दाखिल कर सकेंगे।
अदालत द्वारा अपराधी को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा। तय समय में जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय एकपक्षीय आदेश भी पारित कर सकेगी।
पीड़ितों को मिलेगा न्याय, 60 दिन में लाभ
एसएसपी ने स्पष्ट किया कि यदि जब्त संपत्ति से जुड़े अपराध के पीड़ितों की पहचान हो जाती है, तो जिला पदाधिकारी को 60 दिनों के भीतर संपत्ति का विवरण तैयार कर पीड़ितों के बीच वितरण सुनिश्चित करना होगा।
इसका उद्देश्य सिर्फ अपराधियों की कमर तोड़ना नहीं, बल्कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना भी है। पहले अपराध के बाद अर्जित संपत्तियों को अवैध मानते हुए जब्ती की जाएगी।
शराब, बालू और जमीन माफिया पर फोकस
चिन्हित किए गए अधिकांश अपराधी मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन, अवैध शराब तस्करी, बालू माफिया, जालसाजी और रंगदारी से जुड़े हैं। इनमें कई आदतन अपराधी हैं, जिन पर पहले से अनेक मामले दर्ज हैं।
पुलिस का मानना है कि आर्थिक स्रोत पर चोट लगते ही अपराधियों का नेटवर्क स्वतः कमजोर हो जाएगा।
यूपी और वैशाली तक फैला नेटवर्क
जब्ती सूची में मांझी, सोनपुर, जनता बाजार, एकमा, बनियापुर, दरियापुर, मशरक, नयागांव और दिघवारा समेत कई थाना क्षेत्रों के अपराधी शामिल हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश और वैशाली जिले के भी कुछ बदमाश चिन्हित किए गए हैं, जिनकी सारण में आपराधिक संलिप्तता पाई गई है।
अपराधियों में हड़कंप
इस सख्त कदम के बाद जिले में अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने दो टूक कहा है कि 'अपराध करेंगे तो सिर्फ जेल नहीं जाएंगे, बल्कि अवैध संपत्ति भी हाथ से जाएगी।' पुलिस ने साफ कर दिया है कि आगे भी अवैध संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई जारी रहेगी।
सारण पुलिस की यह पहल न सिर्फ अपराध नियंत्रण की दिशा में निर्णायक कदम मानी जा रही है, बल्कि माफिया संस्कृति पर करारा प्रहार भी साबित होगी।
सारण के 19 बदमाशों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा
- गणेश साह, पिता: परशुराम साह, पता: ताजपुर,थाना-मांझी, जिला-सारण, अभियुक्ति:कुख्यात अपराधी,मद्यनिषेध से संबंधित मामला
- मंटू राय उर्फ मंटू गोप, पिता: कोशन राय, पता: शाहपुर जैतिया,थाना-सोनपुर, जिला-सारण, अभियुक्ति:कुख्यात अपराधी''''''''मद्यनिषेध
- रवि सिंह, पिता:विनोद सिंह, पता:ताजपुर,थाना-मांझी,जिला-सारण, अभियुक्ति:अवैध शराब कारोबार
- उपेंद्र चौधरी, पिता:तारकेश्वर चौधरी, पता:शोभीपुर धमसर,थाना-जनता बाजार,सारण, अभियुक्ति: मद्यनिषेध/अवैध शराब कारोबार
- मुकेश चौधरी, पिता:स्व.केदार चौधरी, पता:शोभपुर,थाना-जनता बाजार,सारण, अभियुक्ति: मद्यनिषेध
- कृष्ण मेनन महाराज, पिता:स्व.गणेश महाराज, पता: एकमा भट्टोली,थाना-एकमा,सारण,अभियुक्ति:अपराधकर्मी,नोटिस प्राप्त
- लव कुमार सिंह, पिता:स्व.परमेश्वर सिंह, पता:मरीचा,थाना-सहाजितपुर,सारण, अभियुक्ति: मद्यनिषेध
- विनोद चौधरी, पिता:मेघा चौधरी, पता:सहाजितपुर,थाना-सहाजितपुर,सारण, अभियुक्ति:अवैध कार्य (विविध)
- संजीव कुमार सिंह उर्फ रप्पु सिंह, पिता:स्व.स्वालिया सिंह, पता:हरिहरपुर,थाना-बनियापुर,सारण, अभियुक्ति:मद्यनिषेध
- दीपक चौधरी, पिता:स्व.अशोक चौधरी, पता:पुरुषोत्तमपुर, थाना-जनता बाजार, सारण, अभियुक्ति:मद्यनिषेध
- कृष्णा यादव, पिता:स्व.जमीनदार यादव, पता:श्रीनगर,थाना-रेवती,बलिया (उत्तर प्रदेश), अभियुक्ति:मद्यनिषेध/अवैध शराब
- प्रभाकर दूबे, पिता:स्व.रामदत्त दूबे, पता:बांगर,थाना-दाउदपुर,सारण,अभियुक्ति: जालसाजी
- महेश राय, पिता:स्व.फुलेश्वर राय, पता:जमीरा,थाना-दरियापुर,सारण, अभियुक्ति: मद्यनिषेध
- लालमोहन राय उर्फ मोहन राय, पिता:दीपक राय, पता:सबलपुर महि किनारा,नया बासिंदा, थाना-सोनपुर, सारण, अभियुक्ति:मद्यनिषेध
- राजेश तिवारी, पिता:विक्रम तिवारी, पता: मशरख शास्त्री टोला, थाना -मशरक, सारण, अभियुक्ति: विविध (अवैध कार्य)
- मुकेश कुमार व राकेश कुमार दोनों, पिता:शिवनाथ राम, पता: नकाश चौक श्रीरोड,थाना-नगर, जिला-वैशाली, अभियुक्ति:विविध(अवैध गतिविधि)
- राजीव रंजन उर्फ राजू राय, पिता:वैद्यनाथ राय, पता:थाना-नयागांव,जिला-सारण, अभियुक्ति:नोटिस प्राप्त (धारा-107 के अंतर्गत)
- अंकित गोस्वामी उर्फ नीरव गोस्वामी, पिता:ओमप्रकाश, पता:मकडा,थाना-नयागांव,सारण, अभियुक्ति:मद्यनिषेध
- बीटन राय, पिता:उमा राय, पता:छतर छपरा,थाना-दिघवारा,सारण
