अपराध की कमाई पर सीधा प्रहार: सारण के 19 कुख्यातों की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी, SSP का सख्त संदेश

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। सारण जिले में संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क और अवैध कमाई के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लूट, बालू खनन, अवैध शराब कारोबार, जमीन कब्जा और रंगदारी से अर्जित संपत्तियों पर पुलिस ने सीधा शिकंजा कसते हुए 19 कुख्यात अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-107 के तहत की जा रही है, जिसे अपराध पर आर्थिक प्रहार का सबसे प्रभावी हथियार माना जा रहा है।

सारण के 39 थानों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इन 19 अपराधियों की संपत्तियों को चिन्हित कर न्यायालय में जब्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

बीएनएसएस की धारा-107 से बदली कार्रवाई की रफ्तार वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि अब संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और तेज बना दिया गया है। अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) और पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के बाद सीधे न्यायालय में प्रस्ताव दाखिल कर सकेंगे।

अदालत द्वारा अपराधी को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा। तय समय में जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय एकपक्षीय आदेश भी पारित कर सकेगी। पीड़ितों को मिलेगा न्याय, 60 दिन में लाभ एसएसपी ने स्पष्ट किया कि यदि जब्त संपत्ति से जुड़े अपराध के पीड़ितों की पहचान हो जाती है, तो जिला पदाधिकारी को 60 दिनों के भीतर संपत्ति का विवरण तैयार कर पीड़ितों के बीच वितरण सुनिश्चित करना होगा।

इसका उद्देश्य सिर्फ अपराधियों की कमर तोड़ना नहीं, बल्कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना भी है। पहले अपराध के बाद अर्जित संपत्तियों को अवैध मानते हुए जब्ती की जाएगी। शराब, बालू और जमीन माफिया पर फोकस चिन्हित किए गए अधिकांश अपराधी मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन, अवैध शराब तस्करी, बालू माफिया, जालसाजी और रंगदारी से जुड़े हैं। इनमें कई आदतन अपराधी हैं, जिन पर पहले से अनेक मामले दर्ज हैं।

पुलिस का मानना है कि आर्थिक स्रोत पर चोट लगते ही अपराधियों का नेटवर्क स्वतः कमजोर हो जाएगा। यूपी और वैशाली तक फैला नेटवर्क जब्ती सूची में मांझी, सोनपुर, जनता बाजार, एकमा, बनियापुर, दरियापुर, मशरक, नयागांव और दिघवारा समेत कई थाना क्षेत्रों के अपराधी शामिल हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश और वैशाली जिले के भी कुछ बदमाश चिन्हित किए गए हैं, जिनकी सारण में आपराधिक संलिप्तता पाई गई है।

अपराधियों में हड़कंप इस सख्त कदम के बाद जिले में अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने दो टूक कहा है कि 'अपराध करेंगे तो सिर्फ जेल नहीं जाएंगे, बल्कि अवैध संपत्ति भी हाथ से जाएगी।' पुलिस ने साफ कर दिया है कि आगे भी अवैध संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई जारी रहेगी।