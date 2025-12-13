Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगली बार डोर बैल बजे तो जरा ध्‍यान से! उत्तराखंड में सामने आया सनसनीखेज मामला; बदमाशों ने मचाया तांडव

    By Lalit Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:42 PM (IST)

    उत्तराखंड के सितारगंज में एक युवक पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। गोठा गांव में रात को बदमाशों ने घर के बाहर घंटी बजाकर युवक को घेर लिया और ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    घर की घंटी बजाकर युवक पर जानलेवा हमले का प्रयास। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, सितारगंज। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोठा में गुरुवार रात एक युवक पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने घर के बाहर घंटी बजाकर युवक को घेर लिया और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए बंदूक से वार करने की कोशिश की। हालांकि, युवक की सतर्कता से उसकी जान बच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। पीड़ित अनिल राव ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। अनिल ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10:20 बजे वह अपने परिवार के साथ सो रहा था, तभी घर के गेट की घंटी बजी।

    जब अनिल ने बाहर झांककर पूछा कि कौन है, तब चेहरा ढके हुए 5-6 अज्ञात लोगों ने उस पर बंदूक से हमला करने का प्रयास किया। आरोपितों ने धमकी दी कि वह पहले बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। जान बचाने के लिए अनिल तुरंत घर के अंदर भागा और 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस के पहुंचने से पहले सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। अनिल ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी अज्ञात लोगों ने उस पर जानलेवा हमले का प्रयास किया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की है।

    यह भी पढ़ें- दहेज में थार और पांच लाख न मिलने पर ससुराल वाले बने हैवान, महिला को घर से निकाला

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand Crime: महिला ने पति पर लगाया दूसरी शादी का आरोप, विरोध करने पर पीटा