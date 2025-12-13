जागरण संवाददाता, सितारगंज। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोठा में गुरुवार रात एक युवक पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने घर के बाहर घंटी बजाकर युवक को घेर लिया और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए बंदूक से वार करने की कोशिश की। हालांकि, युवक की सतर्कता से उसकी जान बच गई।

घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। पीड़ित अनिल राव ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। अनिल ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10:20 बजे वह अपने परिवार के साथ सो रहा था, तभी घर के गेट की घंटी बजी।

जब अनिल ने बाहर झांककर पूछा कि कौन है, तब चेहरा ढके हुए 5-6 अज्ञात लोगों ने उस पर बंदूक से हमला करने का प्रयास किया। आरोपितों ने धमकी दी कि वह पहले बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। जान बचाने के लिए अनिल तुरंत घर के अंदर भागा और 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी।