दहेज में थार और पांच लाख न मिलने पर ससुराल वाले बने हैवान, महिला को घर से निकाला

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। दहेज में थार और पांच लाख रुपये न मिलने पर पति समेत अन्य ससुरालियों ने महिला की पिटाई कर घर से निकाल दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित ससुरालियों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

गांधी कालोनी वार्ड 27 निवासी तहबा नूर ने सौंपी तहरीर में कहा है कि उसका विवाह मुस्लिम रीति-रिवाज से 10 मई 2024 को विक्की खान पुत्र मोहम्मद जान के साथ हुआ था। विवाह के दौरान पति, सास, ससुर और जेठ समेत अन्य ससुराली एक कार और पांच लाख रुपये न मिलने पर बारात वापस ले जाने की धमकी देने लगे।

इस दौरान बारात में आए लोगों ने बीच बचाव कर उसकी विदाई कराई। विदाई के बाद ससुराल पहुंचने पर ससुराली कम दहेज लाने का ताना देने लगे। साथ ही उसका शारीरिक तथा मानसिक रूप से उत्पीड़न करने लगे। दहेज में मायके से चार पहिया थार व पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगे। इंकार करने से नाराज पति विक्की खान जबरन अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने लगा। 22 फरवरी 2025 की रात ससुरालियों ने एक राय होकर मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसके मायके वालों ने ससुरालियों को समझाया लेकिन वह नहीं माने।