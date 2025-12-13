Uttarakhand Crime: महिला ने पति पर लगाया दूसरी शादी का आरोप, विरोध करने पर पीटा

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। देहरादून निवासी महिला ने अपने पति पर रुद्रपुर में बहेड़ी बरेली निवासी युवती से दूसरी शादी का आरोप लगाया है। यही नहीं जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। इसकी शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, गजियावाला थाना कैंट देहरादून निवासी बबीता ने बताया कि उसका विवाह उमेश कुमार पुत्र यश पाल निवासी ग्राम लहसोई सियाठेरी थाना शीशगढ़ तहसील बहेडी जिला बरेली के साथ 19 अप्रैल 2018 को हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद उमेश कुमार उससे मारपीट करने लगा। जिस पर वह कुछ दिन के लिए अपने मायके देहरादून चली गई थी। इस दौरान उसे पता चला कि उसके पति उमेश ने बिना बताए ही ग्राम उतरसिया चौकी भूरिया कालोनी बहेड़ी निवासी छाया पुत्री धनीराम के साथ विवाह संगम वटिका रूद्रपुर में कर रहा है।

इस पर वह अपना परिवार बचाने के लिए नौ मई 2025 को संगम वटिका मैरिज पैलेस पहुंची। उसे देखकर पति उमेश कुमार गालीगलौच करते हुए अपने पिता व मां के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। साथ ही छाया ने भी अपने भाई अमर सिंह, पिता धनीराम, बहन कमलेश के साथ मिलकर पीटा। धमकी दी कि वह उसे जान से मार देंगे। इस घटना में वह घायल हो गई थी। उसने पुलिस से पति समेत अन्य कार्रवाई की मांग की है।