नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म फिर हत्या के मामले मे फरार आरोपित गिरफ्तार, पांच पहले हो चुके अरेस्ट
एक नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही पांच गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । कुंडा थाना क्षेत्र में सितंबर माह में नाबालिग के अपहरण और फिर दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने छठें आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपितों में दो महिलाएं भी शामिल हैं।
मूल रूप से बिजनौर और हाल निवासी ग्राम कुंडा काशीपुर की एक महिला ने 29 सितंबर को कुंडा थाने में अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। इधर मुरादाबाद पुलिस ने 22 सितंबर को शव बरामद किया था। शिनाख्त नहीं होने पर अज्ञात में ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था।
दो अक्तूबर को कुंडा पुलिस ने नाबालिक की हत्या के आरोप में मीनाक्षी, शीला के साथ ही इमरान निवासी ग्राम लालपुर थाना कुंडा, इस्लाम निवासी थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद (यूपी) हाल निवासी सर्वरखेड़ा थाना कुंडा, असगर उर्फ नन्हे निवासी थाना डिलारी जिला मुरादाबाद हाल निवासी सर्वरखेड़ा थाना कुंडा को गिरफ्तार किया कर जेल भेज चुके हैं।
कुंडा थाना प्रभारी रवि सैनी ने बताया कि गुरुवार की शाम हत्याकांड के छठे आरोपी नईम पुत्र चउवा खान निवासी ग्राम मंडोर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को पुलिस ने नहटौर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
