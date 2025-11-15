Language
    टिहरी में ग्रामीणों ने बीमार युवक को स्ट्रेचर पर लिटाया, साढ़े तीन किलोमीर पैदल चलकर पहुंचाया मुख्य सड़क तक

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र के तितरोणा गांव में एक बीमार युवक को ग्रामीणों ने स्ट्रेचर पर लिटाकर साढ़े तीन किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि वे 15 वर्ष से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी है कि सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे।

    बीमार युवक को स्ट्रेचर पर अस्पताल लेकर जाते ग्रामीण। सुधि पाठक

    संवाद सूत्र, जागरण, घनसाली (टिहरी) : भिलंगना प्रखंड में विधायक शक्ति लाल शाह की ओर से प्रदेश के रजत जयंती वर्ष पर किए गए घनसाली विधानसभा के सभी गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के दावे जमीन पर खरे नहीं उतरते दिख रहे हैं।

    क्षेत्र के दूरस्थ गांव आज भी सड़क सुविधा से कोसों दूर हैं। ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों के साथ-साथ बीमारों को अस्पताल ले जाना भी चुनौती बना हुआ है। ग्रामीणों ने शुक्रवार को एक बीमार युवक को स्ट्रेचर पर लिटाकर साढ़े तीन किलोमीर पैदल चल मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जहां से उसे वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया।

    बीते बुधवार को भिलंगना के धारगांव में एक बुजुर्ग का पैर फैक्चर होने पर उन्हें डंडी-कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार को फिर तितरोणा गांव से एक ऐसी ही घटना सामने आई है।

    गांव निवासी कुलदीप रावत (22) की अचानक तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर करीब साढ़े तीन किमी चढ़ाई चढ़ मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया।

    गांव तक सड़क नहीं होने के कारण यह मजबूरी हर बीमार व बुजुर्ग व्यक्ति की नियति बन चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि वह पिछले 15 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज न तो जनप्रतिनिधियों तक पहुंच पा रही है और न ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहे हैं।

    ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों के वादे केवल कागजों में ही सीमित हैं, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। ग्राम प्रधान आशा देवी, प्यार सिंह रावत आदि ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द सड़क निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया, तो वह आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।

