टिहरी बस दुर्घटना: ड्राइवर का ब्रेक फेल का दावा, घायल बोले- चालक की गलती से हुआ हादसा

राजेंद्र गुसाईं, जागरण नरेंद्रनगर: कुंजापुरी मंदिर मार्ग पर हुई बस दुर्घटना के बाद जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल व एसएसपी आयुष अग्रवाल भी घटना स्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। साथ ही उपजिला अस्पताल में उपचाराधीन घायलों से भी मुलाकात कर कुशलक्षेम जानते हुए दुर्घटना के कारण जानने का प्रयास किया, जिसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। घायल बस चालक का कहना है कि ब्रेक फेल होने के कारण हादसा हुआ है, जबकि घायल पर्यटक दुर्घटना के लिए चालक की गलती बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को दुर्घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल से जरूरी जानकारी जुटाने के बाद उपजिला अस्पताल नरेंद्रनगर पहुंचकर चिकित्साकर्मियों को घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान घायल बस चालक शंभू सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी खांडगांव, रायवाला ने डीएम को बताया कि मंदिर की पार्किंग से कुछ ही दूरी पर खड़ी बस में सवारियां बैठ रही थीं। इस दौरान उसने बस स्टार्ट करने के लिए सेल्फ लगाया तो बस अनियंत्रित होकर आगे बढ़ गई।

उसने बस को पहाड़ में टकराने व नारदाने में डालकर रोकने का प्रयास किया। लेकिन ब्रेक न लगने के कारण बस करीब 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। दूसरी तरफ घायल पर्यटक शिव कुमार शाह ने बताया कि बस में अभी तक पूरे लोग चढ़े भी नहीं थे। इसी बीच चालक बस स्टार्ट कर चलाने लगा।

काफी चिल्लाने के बावजूद भी चालक नहीं रुका, इसी बीच बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। एसएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टतया व चालक से पूछताछ में बस के ब्रेक फेल होने व ढाल होने के कारण यह हादसा होने की बात सामने आ रही है। लेकिन, दुर्घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।