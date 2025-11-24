Tehri: भारत दर्शन पर आए यात्रियों की बस गिरी खाई में, मरने वालों में उत्तर प्रदेश, गुजरात व दिल्ली के रहने वाले

जागरण संवाददाता, नई टिहरी: जिले के नरेंद्रनगर ब्लाक में सोमवार को कुंजापुरी मंदिर के पास भारत दर्शन की यात्रा पर आए यात्रियों की बस खाई में गिरने से पांच यात्रियों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 13 लोग गंभीर घायल हैं। हादसे की वजह बस के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, हादसा गंगोत्री-राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ पहले मंदिर मार्ग पर हुआ। यात्रियों की बस करीब 500 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया। हादसे में कुल पांच यात्रियों की मौत हो गई है। जिसमें चार महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।