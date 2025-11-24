Tehri: भारत दर्शन पर आए यात्रियों की बस गिरी खाई में, मरने वालों में उत्तर प्रदेश, गुजरात व दिल्ली के रहने वाले
टिहरी के नरेंद्रनगर में कुंजापुरी मंदिर के पास भारत दर्शन यात्रा पर आई बस खाई में गिरने से पांच यात्रियों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। दुर्घटना का कारण बस के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। मृतकों में दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश के यात्री शामिल हैं। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी: जिले के नरेंद्रनगर ब्लाक में सोमवार को कुंजापुरी मंदिर के पास भारत दर्शन की यात्रा पर आए यात्रियों की बस खाई में गिरने से पांच यात्रियों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 13 लोग गंभीर घायल हैं। हादसे की वजह बस के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, हादसा गंगोत्री-राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ पहले मंदिर मार्ग पर हुआ। यात्रियों की बस करीब 500 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया। हादसे में कुल पांच यात्रियों की मौत हो गई है। जिसमें चार महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
हादसे में मृतकों की सूची
- अनीता चौहान पत्नी के. चौहान निवासी द्वारिका, दिल्ली।
- पार्थसारथी मधुसूदन जोशी पुत्र मधुसूदन जोशी निवासी बांसवाड़ा, वडोदरा, गुजरात।
- नमिता प्रभु।
- अनुज वेंकटरमन।
- आशु त्यागी पत्नी प्रदीप कुमार निवासी खड़खड़ी रोड, थलौकी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
हादसे में घायल की सूची
- नरेश चौहान (69) पुत्र हीरालाल निवासी रो-222, सर्वोदय अपार्टमेंट, सेक्टर-7, द्वारिका, दिल्ली।
- दीक्षा (50) पत्नी गौरव शर्मा निवासी अंबाला सिटी, हरियाणा।
- बालकृष्ण (63) पुत्र प्रताप चंद्र आनंद निवासी 26 चैतन्य पार्क, बरसत रोड, जीटोरिया आणंद, गुजरात।
- अर्चिता गोयल (52) पुत्र अमित प्रकाश निवासी आदान 3बी-501, पवई, मुंबई।
- चैतन्य जोशी (60) पुत्र नामदेव निवासी, आणंद, अहमदाबाद, गुजरात।
- विनोद पांडे (55) पुत्र विकास पांडे निवासी मोतिहारी की हर सदर, अस्पताल चौक, अहमदाबाद, गुजरात।
- प्रशांत ध्रुव (71) रविकांत निवासी ओलिव ग्रीन एफ-802, अहमदाबाद, गुजरात।
- प्रतिभा ध्रुव (70) पत्नी प्रशांत ध्रुव, ओलिव ग्रीन, एफ-802, अहमदाबाद, गुजरात।
- शिव कुमार पुत्र मुन्नीलाल निवासी 207-बाते 208-ए विंग, न्यू दिल्ली बिल्डिंग ओपोजिट, श्याम सत्संग भवन के पास लेन नंबर-एक, महावीर रोड, कांदिवली बस्ती, मुंबई।
- माधुरी (55) पत्नी शिवकुमार शाह निवासी 207/208-ए विंग ट्यूलिप बिल्डिंग ओपोजिट श्याम सत्संग भवन नियर लेन नंबर-एक, महावीर रोड, कांदिवली बस्ती, मुंबई।
- बस चालक शंभू सिंह (60) पुत्र नारायण सिंह निवासी आरो खंड गांव, रायवाला, हरिद्वार, पब्लिक देहरादून।
- राखी (50) पुत्री गिरिजा प्रसाद निवासी ग्राम चमरू, पोस्ट आफिस गढ़ धम्मा, वाराणसी।
- दीप शिखा (49)पत्नी विकास निवासी आजमपुर, पंजाब।
