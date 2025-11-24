Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टिहरी में हादसा: खाई में बस गिरने से पांच की मौत, राहत और बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:41 PM (IST)

    नई टिहरी में कुंजापुरी मंदिर के पास भारत दर्शन यात्रा पर निकली यात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ब्रेक फेल होने से बस 500 मीटर गहरी खाई में गिरी, जिसमें चार महिलाओं समेत पांच यात्रियों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी है और घायलों को निकाला जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हादसे के बाद पहुंचे लोग।

    जागरण संवाददाता, नई टिहरी। जनपद में नरेंद्रनगर विकासखंड में कुंजापुरी मंदिर के पास भारत दर्शन की यात्रा पर आई यात्रियों की एक बस ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में विभिन्न राज्यों के कुल 25 से 30 यात्री बैठे होने की प्राथमिक सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार भारत दर्शन की यात्रा पर निकले यात्रियों की दो बसें मां कुंजापुरी मंदिर से दर्शन के बाद वापस लौट रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     tihari bus

    हादसाग्रस्त बस।

    ब्रेक फेल होने से हादसा

    गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ पहले ही मंदिर मार्ग पर एक बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण बस करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। जहां घायलों का रेस्क्यू जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में कुल पांच यात्रियों की मौत हो गई है। जिसमें चार महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। अन्य घायलों के रेस्क्यू में बचाव दल जुटे हुए हैं। हादसे के तीन घायल एम्स, 4 एसडीएच, 17 चुटैल हैं, कुल 29 सवारियां बस में थीं।