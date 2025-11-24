टिहरी में हादसा: खाई में बस गिरने से पांच की मौत, राहत और बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ
नई टिहरी में कुंजापुरी मंदिर के पास भारत दर्शन यात्रा पर निकली यात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ब्रेक फेल होने से बस 500 मीटर गहरी खाई में गिरी, जिसमें चार महिलाओं समेत पांच यात्रियों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी है और घायलों को निकाला जा रहा है।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी। जनपद में नरेंद्रनगर विकासखंड में कुंजापुरी मंदिर के पास भारत दर्शन की यात्रा पर आई यात्रियों की एक बस ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में विभिन्न राज्यों के कुल 25 से 30 यात्री बैठे होने की प्राथमिक सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार भारत दर्शन की यात्रा पर निकले यात्रियों की दो बसें मां कुंजापुरी मंदिर से दर्शन के बाद वापस लौट रही थी।
हादसाग्रस्त बस।
ब्रेक फेल होने से हादसा
गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ पहले ही मंदिर मार्ग पर एक बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण बस करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। जहां घायलों का रेस्क्यू जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में कुल पांच यात्रियों की मौत हो गई है। जिसमें चार महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। अन्य घायलों के रेस्क्यू में बचाव दल जुटे हुए हैं। हादसे के तीन घायल एम्स, 4 एसडीएच, 17 चुटैल हैं, कुल 29 सवारियां बस में थीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।