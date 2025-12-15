Tehri: बिजपुर में नागराजा की दुधगाडू देव जात्रा, पश्वा ने दूध-दही से स्नान कर दिया आशीर्वाद
जागरण संवाददाता, नई टिहरी : प्रतापनगर विकासखंड अंतर्गत पट्टी उपली रमोली की ग्राम पंचायत बिजपुर में आराध्य देव नागराजा की प्रसिद्ध दुधगाडू देव जात्रा सोमवार को विधि-विधान व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई।
इस धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्रवासियों की अटूट आस्था का संगम दिखा। जात्रा के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन व देवताओं के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा।
आयोजन का समापन विशाल हवन-यज्ञ व भंडारे के साथ हुआ, जिसमें दूर-दराज के गांवों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य अर्जित किया।
इस देव जात्रा का मुख्य आकर्षण नागराजा देवता के पश्वा (अवतारी पुरुष) का पवित्र स्नान व आशीर्वाद देने का अनूठा तरीका है। परंपरा के अनुसार नागराजा देवता के पश्वा ने दूध व दही से शाही स्नान किया, जो कि इस क्षेत्र की एक प्राचीन और विशिष्ट धार्मिक मान्यता है।
इसके बाद अवतारी पुरुष ने वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं व भक्तों को पिठाई के रूप में माखन (मक्खन) का टीका लगाकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जात्रा का शुभारंभ भैरव देवता के पवित्र थान से हुआ, जहां से नागराजा की डोली व इष्ट भैरव देवता के निशानों (प्रतीकों) के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई।
पहाड़ी रास्तों से होती हुई यह भव्य देव जात्रा मांजीखाल स्थित नागराजा मंदिर पहुंची। यहां पहुंचने पर माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। विशेष रूप से अपने मायके लौटीं ध्याणियों और अन्य ग्रामीणों ने देवता का स्वागत किया।
श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नतें पूरी होने व परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हुए देवता को चावल और श्रीफल अर्पित किए। इस धार्मिक समागम के अवसर पर कुलदीप बिष्ट ने भंडारे का आयोजन किया।
इस मौके पर ग्राम प्रधान संजी देवी, सभासद मनीषा बिष्ट, नागराजा के पश्वा त्रिलोक सिंह बिष्ट, भैरव देवता के पश्वा केदार सिंह बिष्ट, मां ज्वालपा देवी के पश्वा जयवीर बिष्ट, कपूर सिंह, संजय बिष्ट, पूर्व प्रधान किरन देवी, शूरवीर बिष्ट आदि मौजूद रहे।
