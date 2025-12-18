Language
    टिहरी में दो भालुओं ने पशु पालक पर किया हमला, एक की गर्दन दबाकर दूर फेंका तो दूसरे ने किया अटैक; बाल-बाल बची जान

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:22 PM (IST)

    उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भालुओं ने एक पशु पालक पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना तब हुई जब पशु पालक अपने जानवरों को चरा ...और पढ़ें

    भालुओं के हमले में घायल युवक को एंबुलेंस से उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी, वन अधिकारी व ग्रामीण। जागरण

    संवाद सूत्र, नरेंद्रनगर। विकासखंड नरेंद्रनगर के चलड़ गांव में बकरी चरान करने वाले एक युवक को भालुओं ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। जिसे स्थानीय लोगों की मदद से श्रीदेव सुमन राजकीय उपजिला अस्पताल नरेंद्रनगर में भर्ती कराया है। जहां चिकित्सकों की ओर से उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार सुबह लगभग साढ़े 9 बजे नरेंद्रनगर थाना की आगराखाल चौकी के अंतर्गत चलड गांव के देपाल नामें तोक में भेड़-बकरी पालन का कार्य करने वाले सकलाना पट्टी उनियाल गांव नहर कद्दूखाल निवासी विजेंद्र (25) पुत्र प्रेम सिंह भेड़ की उन लेकर आगराखाल आ रहा था। इसी दौरान उस पर दो भालूओं ने हमला कर दिया। लेकिन मजबूत कदकाठी के चलते बिजेंद्र ने एक भालू की गर्दन दबाकर उसे दूर फेंक दिया। इसी दौरान दूसरे भालू ने भी उस पर हमला कर दिया। जिसमें उसके गले, कंधे व पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं।

    भालू के हमले से चीखने-चिल्लाने की आवाज पर क्षेत्रीय ग्रामीण और पीड़ित के साथी घटना स्थल पर पहुंचे। तब तक भालू डर के मारे भाग निकले थे। पीड़ित को एंबुलेंस के माध्यम से नरेंद्रनगर स्थित श्रीदेव सुमन राजकीय उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहां पर उपचार के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। घटना की सूचना पर तहसीलदार नरेंद्रनगर अयोध्या प्रसाद उनियाल, वन क्षेत्राधिकारी विवेक जोशी, प्रभागीय वनाधिकारी नरेंद्रनगर दिगांथ नायक घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली।

    इसके बाद अधिकारियों ने चिकित्सालय में पहुंचकर घायल की कुशलक्षेम जानते हुए घटना की जानकारी प्राप्त की। वन क्षेत्राधिकार विवेक जोशी ने बताया कि क्षेत्र में इस प्रकार की यह पहली घटना है। घटना को देखते हुए क्षेत्र में ग्रस्त लगा दी गई है। साथ ही ग्रामीणों से भी सतर्क और सुरक्षित रहने के अपील की गई है। बताया कि उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देश के अनुरूप भालू को भगाने के लिए अन्य आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।

