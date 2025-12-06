उत्तराखंड में जंगली भालुओं का खौफ, सावधान! यहां शिकार की तलाश में घूम रहे चार भालू

संवाद सूत्र, नैनबाग । विकासखंड थत्यूड़ और वन प्रभाग मसूरी की जौनपुर रेंज के अंतर्गत ग्राम मंजपुर व मेड क्षेत्र में आएदिन भालू दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों का कहना है कि चार भालू आएदिन गांव क्षेत्र में दिख रहे हैं। ऐसे में वह बाजार व खेतों और बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से शीघ्र भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।

स्थानीय ग्रामीण सुंदर लाल चमोली, राम प्रकाश चमोली, हीरामणी गौड आदि का कहना है कि क्षेत्र में भालू की घुसपैठ से उनका खेती-बाड़ी का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो रहा है।

पशुओं के लिए चारा पत्ती लाना तो छोड़िए ग्रामीण मुख्य बाजार थत्यूड़ तक आने-जाने से भी डर रहे हैं। इस संबंध में देवलसारी रेंज अधिकारी लतिका उनियाल ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिदिन गश्त के लिए तीन टीम तैनात हैं, जो सुबह बच्चों के स्कूल जाने के समय व छुट्टी के समय क्षेत्र में तैनात रहती हैं। इसके अलावा अति संवेदनशील क्षेत्रों में ग्रामीणों के सहयोग से झाड़ी कटान कार्य भी किया जा रहा है।