    श्रीनगर में भालुओं का आतंक, कर्फ्यू जैसे हालात, शाम ढलते ही शहर में छा जाता है सन्नाटा

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:23 PM (IST)

    श्रीनगर में भालुओं के आतंक के कारण शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल है। शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि लोग डर के मारे घरों में कैद हो जा ...और पढ़ें

    Hero Image

    श्रीनगर के हज़रतबल स्थित कश्मीर विश्वविद्यालय परिसर के पास भी कुछ दिन पहले एक भालू दिखाई दिया था

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। एक हफ़्ते से भी ज़्यादा समय से श्रीनगर एक अजीबोगरीब तरह के कर्फ्यू में जी रहा है। यह कर्फ्यू अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि दो युवा काले भालुओं द्वारा लगाया गया है जो शहर में घुस आए और जाने से फिलहाल इनकारी हैं।

    उनके रात भर भटकने से पूरे मोहल्ले जम गए हैं, कैंपस का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, ताबड़तोड़ तलाशी शुरू हो गई है और निवासी घबराहट में मज़ाक कर रहे हैं कि ये जानवर घाटी के प्रमुख संस्थानों के शहर भ्रमण पर हैं।माना जाता है कि दारा इलाके के जंगलों से आए ये भालू, जो किशोर हैं, शहरी परिवेश में अच्छी तरह ढल गए हैं।

    मोटरसाइकिलों ने उनका पीछा किया है, उन्हें आवारा कुत्तों के झुंडों ने घेर लिया है और थर्मल ड्रोनों से उन पर नज़र रखी जा रही है, फिर भी वे पकड़ में आने की हर कोशिश से बचते रहे हैं। वन्यजीव टीमों का कहना है कि अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद, ये भालू एक कदम आगे हैंl

    27 नवंबर को कैमरों ने पहली बार स्पष्ट रूप से भालू को देखा

    यह कहानी 27 नवंबर को शुरू हुई, जब निगीन स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के सुरक्षा कैमरों ने पहली बार स्पष्ट रूप से भालू को देखा। कुछ ही घंटों के भीतर, वन्यजीव अधिकारी परिसर पहुंच गए, लेकिन उन्हें भालू गायब मिले। दो दिन बाद, हज़रतबल स्थित कश्मीर विश्वविद्यालय परिसर के पास एक भालू दिखाई दिया।

    गली के कुत्तों द्वारा पीछा किए जाने और स्पष्ट रूप से भ्रमित होने के कारण, वह गर्ल्स हॉस्टल परिसर में कूद गया और प्रतिक्रिया टीमों के पहुँचने से पहले ही गायब हो गया।इसके बाद पूरे शहर में भालू के दिखने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्हें सौरा स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (सिकिम्ज में देखा गया, जहां देर रात सीसीटीवी की हरकत के कारण सुरक्षाकर्मियों को गेट बंद करने पड़े।

    निगीन झील में तैरते हुए एक भालू का वीडियो बनाया

    मीरवाइज मंज़िल के आसपास उनकी सूचना मिली। बाद में स्थानीय लोगों ने निगीन झील में तैरते हुए एक भालू का वीडियो बनाया, जो तुरंत सोशल मीडिया पर फैल गया। हाल ही में उनकी उपस्थिति की पुष्टि सदरबल में हुई, फिर से देर रात। भालू के दिखने से स्थानीय आजीविका भी प्रभावित हुई है, और कई सुबह-सुबह खुलने वाले व्यवसायों को अपना काम स्थगित करना पड़ा है।

    नानवाई या बेकरी वाले, जो आमतौर पर ठंड के बावजूद भोर से पहले काम शुरू कर देते हैं, अब सुरक्षा चिंताओं के कारण काफी देर से खुल रहे हैं। हज़रतबल के सदरबल इलाके में जहां कई बार भालू के दिखने की सूचना मिली है—स्थानीय बेकर इरशाद अहमद ने तो भालू को पकड़ने में मदद करने वाले को एक साल तक मुफ़्त बेकरी उत्पाद देने की भी घोषणा की है।

    भालुओं के बार-बार दिखने से डर का माहौल है

    उत्तरी श्रीनगर में शाम के समय इन भालुओं के बार-बार दिखने से डर का माहौल है। हज़रतबल, कनीतार, निगीन, सौरा और आसपास के इलाकों में, माता-पिता ने बच्चों को शाम के बाद बाहर निकलने से रोक दिया है। स्थानीय समूह लगातार अपडेट साझा कर रहे हैं टॉर्च और बैटरी लैंप की बिक्री में उछाल आया है। वन्यजीव अधिकारियों ने कई सलाह जारी की हैं, जिसमें निवासियों से जंगल के किनारों पर खाद्य अपशिष्ट न फेंकने का आग्रह किया गया है

    यह एक ऐसी प्रथा है जो जंगली जानवरों को मानव बस्तियों के और करीब खींच रही है।अधिकारियों का कहना है कि अचानक घुसपैठ व्यापक पारिस्थितिक परिवर्तनों से जुड़ी है। स्वस्थ जंगलों के कारण भालुओं की आबादी बढ़ी है। लेकिन मानवीय व्यवधान, बाधित शीतकालीन चक्र, भोजन की कम उपलब्धता और जलवायु परिवर्तन इन जानवरों को ऐसे समय में उनके प्राकृतिक आवास से बाहर धकेल रहे हैं जब उन्हें सुस्ती की ओर जाना चाहिए था।

    जानवरों के हमलों में गत वर्ष 17 लोगों ने गंवाई जान

    जम्मू-कश्मीर में, मानव-वन्यजीव संघर्ष का पैटर्न लगातार तेज हुआ है। पिछले आठ वर्षों में, इस क्षेत्र में वन्यजीवों, विशेष रूप से भालुओं और तेंदुओं के साथ मुठभेड़ों में मौतों और चोटों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। अकेले 2024-25 में, सत्रह लोग मारे गए और 214 घायल हुए - हाल के वर्षों में सबसे अधिक घायलों की संख्या।

    चालू वर्ष 2025-26 में, चार मौतें और सतहत्तर घायल होने की सूचना पहले ही मिल चुकी है। दो किशोर भालुओं की तलाश श्रीनगर के सबसे व्यापक वन्यजीव अभियानों में से एक बन गई है। जंगल के किनारों और शहरी इलाकों में ड्रोन उड़ाए गए हैं। एनआईटी, कनीतार और एसकेआईएमएस में पिंजरे लगाए गए हैं। जागरूकता टीमें इलाकों का दौरा कर रही हैं और सतर्कता बरतने का आग्रह कर रही हैं।

    सीसीटीवी फुटेज की नियमित निगरानी करते हैं लोग

    ज़मीनी टीमें रात भर तैनात रहती हैं और जानवरों को रिहायशी इलाकों से दूर जंगलों की ओर ले जाती हैं। कश्मीरी हस्तशिल्प भंडार एसकेआईएमएस के अधिकारियों का कहना है कि उनके रात्रिकालीन कर्मचारी अब असामान्य गतिविधियों के लिए सीसीटीवी फुटेज की नियमित निगरानी करते हैं। अन्य संस्थानों ने रोशनी बढ़ा दी है और परिधि की जांच कड़ी कर दी है।

    अब तक, न तो आम जनता और न ही भालुओं को कोई नुकसान पहुंचा है। फिर भी डर अभी भी बरकरार है। सदरबल के एक दुकानदार गुलजार हबीब जिसने देर रात एक भालू को रिहायशी गली से भागते देखा, ने कहा कि उस पल ने उसे हिलाकर रख दिया। हीबबी ने कहा,यह अवास्तविक था। मानो जंगल हमारे पीछे-पीछे घर तक आ गया हो।

    जल्द ही इन युवा जानवरों को पकड़ लेंगे: वन्यजीव अधिकारी

    वन्यजीव अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही इन युवा जानवरों को पकड़ लेंगे या उन्हें सुरक्षित रूप से जंगल में वापस भेज देंगे। तब तक, श्रीनगर एक ऐसा शहर बना रहेगा जहाँ रातें जंगल से आए दो बेचैन भटकने वालों की हैं - और निवासी अंधेरे में आवाज़ें सुनते हुए घरों के अंदर इंतज़ार करते हैं।