पंचकेदारों में शामिल हैं तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ, शीतकाल में मक्कूमठ में भक्तजन कर सकेंगे बाबा के दर्शन 

संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग: पंचकेदारों में शामिल तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ शीतकालीन गद्दीस्थल मक्कूमठ में विराजमान हो गए हैं। इस दौरान भक्तों ने भगवान का पुष्प एवं अक्षतों से जोरदार स्वागत किया। अब शीतकाल के छह माह तक यहीं पर नित्य पूजाएं संपन्न की जाएंगी। साथ ही भक्तजन भी यहीं पर भगवान तुंगनाथ के दर्शन कर सकेंगे।

गत गुरुवार को तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद पहले दिन डोली रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंची थी। शुक्रवार को केदार बाबा की डोली अपने दूसरे पड़ाव भनकुन पहुंची।

शनिवार को आचार्य एवं वेदपाठियों ने सुबह आठ बजे भनकुन में भगवान तुंगनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर भोग लगाया। ठीक 10 बजे तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल मक्कूमठ के लिए रवाना हुई।

विभिन्न पड़ावों पर ग्रामीणों ने डोली का पुष्प व अक्षतों से स्वागत किया। राक्षछी नदी पहुंचने पर भगवान तुंगनाथ की डोली एवं भक्तों ने स्नान किया। भगवान तुंगनाथ की उत्सव डोली ने नृत्य कर भक्तों को आशीर्वाद भी दिया।

शीतकालीन गद्दीस्थल मक्कूमठ पहुंचने पर भक्तों के जयकारों से क्षेत्र का पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। तुंगनाथ की डोली ने मक्कूमठ में मंदिर की तीन परिक्रमा कर डोली को सभामंडप में विराजमान किया गया। सभामंडप में मक्कू के पंचपुरोहितों ने मठाधिपति राम प्रसाद मैठाणी के नेतृत्व में भोग मूर्तियों की पूजा-अर्चना कर आरती उतारी।