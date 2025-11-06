बदरीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, धाम में तापमान माइनस डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम में बीती रात से लेकर बुधवार सुबह तक हुई जोरदार बर्फबारी से संपूर्ण केदारपुरी बर्फ की चादर में लिपट गई। लगभग आधा फीट तक बर्फ जमने से धाम का तापमान माइनस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, चमोली जिले में बुधवार शाम को बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते धाम में कड़ाके की ठंड होने लगी है।

बर्फबारी के कारण केदारनाथ में पुनर्निर्माण प्रभावित हुए हैं। यहां करीब 400 श्रमिक विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनएस रजवार ने बताया कि केदारनाथ में तीन से चार घंटे तक लगातार बर्फबारी होती रही, जिससे पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया।

उन्होंने कहा कि मौसम के चलते मजदूरों को अस्थायी रूप से कार्य रोकना पड़ा और बुधवार को वे अपने आवासों में ही रहे। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि मौसम सामान्य होने के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को पुनः गति दी जाएगी। वहीं, चमोली जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है।