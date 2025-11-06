बदरीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, धाम में तापमान माइनस डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा
बदरीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान माइनस में चला गया है। तीर्थस्थलों में ठंड बढ़ने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बर्फबारी की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम में बीती रात से लेकर बुधवार सुबह तक हुई जोरदार बर्फबारी से संपूर्ण केदारपुरी बर्फ की चादर में लिपट गई। लगभग आधा फीट तक बर्फ जमने से धाम का तापमान माइनस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, चमोली जिले में बुधवार शाम को बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते धाम में कड़ाके की ठंड होने लगी है।
बर्फबारी के कारण केदारनाथ में पुनर्निर्माण प्रभावित हुए हैं। यहां करीब 400 श्रमिक विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनएस रजवार ने बताया कि केदारनाथ में तीन से चार घंटे तक लगातार बर्फबारी होती रही, जिससे पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया।
उन्होंने कहा कि मौसम के चलते मजदूरों को अस्थायी रूप से कार्य रोकना पड़ा और बुधवार को वे अपने आवासों में ही रहे। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि मौसम सामान्य होने के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को पुनः गति दी जाएगी। वहीं, चमोली जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है।
बदरीनाथ धाम में बीते मंगलवार शाम से रुक रुककर बर्फबारी हो रही है। बुधवार सुबह से जहां दिनभर मौसम साफ रहा वहीं दोपहर बाद फिर मौसम का मिजाज बदला और बर्फबारी हुई है। धाम में हो रही बर्फबारी का तीर्थयात्री व पर्यटक आनंद ले रहे हैं। बदरीनाथ धाम में चारों और बर्फबारी के बाद धाम का नजारा यात्रियों को खासा उत्साहित कर रहा है।
