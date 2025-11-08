रुद्रप्रयाग में भीरी के पास मैक्स वाहन सड़क से 30 फीट नीचे गिरा, हादसे में दो लोगों की मौत, छह घायल

संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: गौरीकुंड हाईवे पर देर शाम एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर भीरी के पास सड़क से करीब 30 फीट नीचे जा गिरा। इस हादसे में बिजनौर निवासी दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए।

