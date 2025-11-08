Language
    रुद्रप्रयाग में भीरी के पास मैक्स वाहन सड़क से 30 फीट नीचे गिरा, हादसे में दो लोगों की मौत, छह घायल

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:04 PM (IST)

    रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड हाईवे पर भीरी के पास एक मैक्स वाहन 30 फीट नीचे गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और छह घायल हो गए। दुर्घटना में कई दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। यह हादसा देर शाम हुआ, जिससे इलाके में शोक की लहर है।

    रुद्रप्रयाग में भीरी के पास सड़क से नीचे गिरा मैक्स वाहन।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: गौरीकुंड हाईवे पर देर शाम एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर भीरी के पास सड़क से करीब 30 फीट नीचे जा गिरा। इस हादसे में बिजनौर निवासी दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए।

    वहीं दुर्घटना से पहले वाहन की चपेट में आने से आधा दर्जन दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वाहन सवार सभी आठ लोग बिजनौर के रहने वाले हैं।

    जानकारी के अनुसार शनिवार शाम लगभग साढ़े छह बजे एक मैक्स वाहन मक्कू से रुद्रप्रयाग की ओर आ रहा था। भीरी के पास पहुंचते ही अचानक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा।

    नियंत्रण खोने से वाहन हाईवे पर खड़े कई दोपहिया वाहनों से टकराया और उसके बाद सड़क से नीचे खेतों में जा गिरा। पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम ने अभियान चलाकर सभी घायलों को खाई से निकालकर सीएचसी अगस्त्यमुनि पहुंचाया।

    वहां डाक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य छह घायलों का उपचार किया जा रहा था। मृतकों में चालक विकास (28) निवासी ग्राम किसरौता, थाना व जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश और शिशपाल (45) निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

    थाना अध्यक्ष मुकेश चौहान ने बताया कि घायलों में टिल्लू (42) पुत्र जगराम निवासी ग्राम नवादा रायपुर सहादात, जिला बिजनौर, सुनील (32) पुत्र रामकुमार निवासी सुन्दरपुर, बिजनौर, जौनी कुमार (28) निवासी हांडा, महिदास, थाना रायपुर सहादात बिजनौर, सुनील कुमार (38) पुत्र लीलापत सिंह निवासी जलालपुर, सुल्तान थाना कोतवाली देहात, बिजनौर, पवन पुत्र रामकुमार निवासी सुन्दरपुर बिजनौर और नत्थू निवासी बिजनौर, उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

    यह सभी लोग यहां मक्कूमठ में भगवान तुंगनाथ की डोली के आने पर रेहड़ी-फड़ी की दुकान लगाने के बाद लौट रहे थे। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

