नैनीताल में बेकाबू कार घर से टकराई, तीन सैलानी हुए घायल

जागरण संवाददाता, नैनीताल । मल्लीताल क्षेत्र में पर्यटकों की अनियंत्रित कार एक भवन से टकराने पर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार तीन पर्यटक मामूली रूप से घायल हो गए। बीडी पांडे अस्पताल में उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को दिल्ली निवासी अंकित अपने स्वजन के साथ घूमने के लिए नैनीताल पहुंचे थे। इस दौरान वह गूगल मैप पर रास्ता देखते हुए बीडी पांडे अस्पताल के पीछे की ओर वाले रास्ते पर चले गए, जहां उन्हें आगे रास्ता बंद मिला।