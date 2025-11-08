Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नैनीताल में बेकाबू कार घर से टकराई, तीन सैलानी हुए घायल

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:29 PM (IST)

    नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में दिल्ली से आए पर्यटकों की कार एक भवन से टकरा गई। गूगल मैप पर गलत रास्ता देखने के कारण वाहन को बैक करते समय यह हादसा हुआ। दुर्घटना में अंकित, उनकी पत्नी वृंदा और बेटी अनाइका घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    हादसे में कार सवार तीन पर्यटक मामूली रूप से घायल हो गए।  जागरण

    जागरण संवाददाता, नैनीताल । मल्लीताल क्षेत्र में पर्यटकों की अनियंत्रित कार एक भवन से टकराने पर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार तीन पर्यटक मामूली रूप से घायल हो गए। बीडी पांडे अस्पताल में उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को दिल्ली निवासी अंकित अपने स्वजन के साथ घूमने के लिए नैनीताल पहुंचे थे। इस दौरान वह गूगल मैप पर रास्ता देखते हुए बीडी पांडे अस्पताल के पीछे की ओर वाले रास्ते पर चले गए, जहां उन्हें आगे रास्ता बंद मिला।

    इस पर वाहन को बैक करने के दौरान कार अनियंत्रित हो गई और एक भवन से जा टकराई। हादसे में अंकित समेत उनकी पत्नी वृंदा और बेटी अनाइका चोटिल हो गए। उन्हें उपचार के लिए बीडी पांडे अस्पताल ले जाया गया।