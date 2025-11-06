रुद्रप्रयाग में कलक्ट्रेट तक पहुंची गुलदार की धमक, सड़क पर आया घूमता नजर

संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग: जिला मुख्यालय के साथ ही जनपद में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में ही सक्रिय रहा गुलदार अब शहरी इलाकों तक पहुंच गया है। बीती रात रुद्रप्रयाग कलक्ट्रेट रोड पर गुलदार खुलेआम घूमता नजर आया, जिससे शहरवासियों में दहशत है। इससे पूर्व भी गुलदार शहर के बेलनी वार्ड से कुत्ते को भी निवाला बना चुका है। जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में बीते कुछ महीनों में गुलदार के हमलों से आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान ले चुका है। वहीं अब गुलदार की धमक रुद्रप्रयाग नगर सहित तिलवाड़ा, जखोली ब्लाक मुख्यालय और आसपास के गांवों तक पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी इलाकों में भी गुलदार का आतंक देखा जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय लोगों के अनुसार, गत रात को कलक्ट्रेट रोड पर गुलदार को आराम से सड़क किनारे टहलते हुए देखा गया। इससे पूर्व शहर के बेलनी क्षेत्र में भी गुलदार ने एक पालतू कुत्ते को निवाला बनाया था। सिंचाई विभाग कार्यालय के पास भी गुलदार को कई बार देखा जा चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक चौधरी, सभासद सुरेन्द्र रावत, पूर्व प्रधान भूपेन्द्र जगवाण ने बताया कि शहरी क्षेत्र में गुलदार की इस तरह की गतिविधियां लोगों में भारी डर पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सुबह टहलने जाने वाले लोग अब भय के कारण बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं।