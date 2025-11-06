Language
    रुद्रप्रयाग में कलक्ट्रेट तक पहुंची गुलदार की धमक, सड़क पर आया घूमता नजर

    By Brijesh Bhatt Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:11 PM (IST)

    रुद्रप्रयाग जिले में गुलदार का आतंक बढ़ रहा है, अब यह शहरी क्षेत्रों तक पहुंच गया है। रुद्रप्रयाग कलेक्ट्रेट रोड पर रात में गुलदार को घूमते देखा गया, जिससे शहरवासियों में दहशत है। पहले गुलदार ग्रामीण क्षेत्रों में हमले करता था, लेकिन अब शहरी इलाकों में भी दिखाई देने से लोग भयभीत हैं और वन विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय स्थित कलक्ट्रेट मार्ग पर घूमता गुलदार। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग: जिला मुख्यालय के साथ ही जनपद में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में ही सक्रिय रहा गुलदार अब शहरी इलाकों तक पहुंच गया है।

    बीती रात रुद्रप्रयाग कलक्ट्रेट रोड पर गुलदार खुलेआम घूमता नजर आया, जिससे शहरवासियों में दहशत है। इससे पूर्व भी गुलदार शहर के बेलनी वार्ड से कुत्ते को भी निवाला बना चुका है।

    जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में बीते कुछ महीनों में गुलदार के हमलों से आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान ले चुका है। वहीं अब गुलदार की धमक रुद्रप्रयाग नगर सहित तिलवाड़ा, जखोली ब्लाक मुख्यालय और आसपास के गांवों तक पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी इलाकों में भी गुलदार का आतंक देखा जा रहा है।

    स्थानीय लोगों के अनुसार, गत रात को कलक्ट्रेट रोड पर गुलदार को आराम से सड़क किनारे टहलते हुए देखा गया। इससे पूर्व शहर के बेलनी क्षेत्र में भी गुलदार ने एक पालतू कुत्ते को निवाला बनाया था।

    सिंचाई विभाग कार्यालय के पास भी गुलदार को कई बार देखा जा चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक चौधरी, सभासद सुरेन्द्र रावत, पूर्व प्रधान भूपेन्द्र जगवाण ने बताया कि शहरी क्षेत्र में गुलदार की इस तरह की गतिविधियां लोगों में भारी डर पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सुबह टहलने जाने वाले लोग अब भय के कारण बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं।

    उन्होंने वन विभाग से गुलदार की गतिविधियों की जांच करने की मांग की है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह मानव पर हमला करने वाले गुलदार तो नहीं हैं। शहरवासियों ने वन विभाग से शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। ताकि लोगों में व्याप्त भय समाप्त हो सके और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना बहाल हो।

