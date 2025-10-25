मकान की तंग गली में फंसा गुलदार, तड़प-तड़प कर तोड़ दिया दम

संवाद सहयोगी, जागरण, पिथौरागढ़। नगर से लगे पपदेव गांव में एक मकान से लगी गली में गुलदार फंस गया। गांव में गुलदार फंसे होने की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। आठ घंटे की मशक्कत कर वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ लिया। गंभीर रूप से घायल गुलदार को पशु चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

पपदेव निवासी राजमकल के मकान के भूतल पर बनी एक संकरी गली से आज सुबह लोगों ने गुलदार के गुर्राने की आवाज सुनी। मौके पर पहुंचे लोगों ने गुलदार गली में फंसा हुआ देखा। ग्रामीणों की सूचना पर रेंजर पीएस देऊपा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मकान के प्रथम तल से निरीक्षण करने पर वन विभाग की टीम ने पाया गुलदार काफी घायल है और उठ सकने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद वन विभाग की टीम ने गली के मुहाने पर जाल लगाकर गुलदार को पकड़ा और उसे अस्पताल पहुंचाया।