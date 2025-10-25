Language
    मकान की तंग गली में फंसा गुलदार, तड़प-तड़प कर तोड़ दिया दम

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:12 PM (IST)

    पिथौरागढ़ के पपदेव गांव में एक गुलदार एक मकान की तंग गली में फंस गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद गुलदार को बचाने के लिए आठ घंटे का अभियान चलाया गया। गंभीर रूप से घायल गुलदार को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद गुलदार को दफना दिया गया।

    Hero Image

    उपचार के दौरान गुुलदार ने दम तोड़ दिया। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण, पिथौरागढ़। नगर से लगे पपदेव गांव में एक मकान से लगी गली में गुलदार फंस गया। गांव में गुलदार फंसे होने की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। आठ घंटे की मशक्कत कर वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ लिया। गंभीर रूप से घायल गुलदार को पशु चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

    पपदेव निवासी राजमकल के मकान के भूतल पर बनी एक संकरी गली से आज सुबह लोगों ने गुलदार के गुर्राने की आवाज सुनी। मौके पर पहुंचे लोगों ने गुलदार गली में फंसा हुआ देखा। ग्रामीणों की सूचना पर रेंजर पीएस देऊपा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मकान के प्रथम तल से निरीक्षण करने पर वन विभाग की टीम ने पाया गुलदार काफी घायल है और उठ सकने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद वन विभाग की टीम ने गली के मुहाने पर जाल लगाकर गुलदार को पकड़ा और उसे अस्पताल पहुंचाया।

    रेंजर पीएस देऊपा ने बताया कि गुलदार के सिर, माथे और शरीर में कई जगह चोट के निशान थे। संभवतया किसी अन्य गुलदार के साथ संघर्ष में उसे चोट लगी थी। उसकी एक आंख भी क्षतिग्रस्त थी।

    पशु चिकित्सालय में डा.मनोज जोशी ने गुलदार का उपचार किया, गुलदार ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। डा. सौरभ भट्ट ने गुलदार का पोस्टमार्ट किया। इसके बाद गुलदार को दफना दिया गया। बताया गया है कि मृत गुलदार नर था और इसकी उम्र लगभग नौ वर्ष थी।