Rudraprayag: बाइक चालक अनियंत्रित होकर 50 मीटर नीचे खाई में गिरा, मौके पर हुई मौत

संवाद सूत्र, जागरण, गुप्तकाशी: गुप्तकाशी-कालीमठ मोटरमार्ग पर एक बाइक चालक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इसमें बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा।

आपदा प्रबंधन विभाग को सूचना मिली थी कि गुप्तकाशी-कालीमठ मोटरमार्ग पर विद्यापीठ से लगभग दो किमी आगे कालीमठ की ओर एक बाइक सवार सड़क से करीब 50 मीटर नीचे खाई में गिर गया है।

सूचना मिलते ही डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम ऊखीमठ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। टीम जब मौके पर पहुंची तो युवक की मौत हो चुकी थी। पुलिस शव को स्ट्रेचर की मदद से सड़क तक लाई और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भिजवा दिया।