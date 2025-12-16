Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबलपुर से नागपुर जा रही बस सिवनी में पलटी, कंडक्टर सहित 19 यात्री घायल, टायर फटने से हुआ हादसा

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:36 PM (IST)

    जबलपुर से नागपुर जा रही एक यात्री बस सिवनी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कंडक्टर सहित 19 यात्री घायल हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    जेसीबी के सहारे बस को हटाकर कंडक्टर को निकाला गया।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर से नागपुर जा रही एक यात्री बस मंगलवार दोपहर सिवनी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जबलपुर–नागपुर हाईवे पर लखनादौन के चौथे मील के पास बस का पिछला टायर अचानक फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना में कंडक्टर सहित 19 यात्री घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे के समय बस (क्रमांक एमएच 17 बीवाय 0909) तेज रफ्तार में थी। बताया जा रहा है कि बस में घिसे हुए टायर लगे थे। पिछले हिस्से में कंडक्टर साइड के दो टायरों में से एक पहले से ही खराब हालत में था। उसका पूरा दबाव दूसरे टायर पर आने से वह फट गया और बस फोरलेन के डिवाइडर के बीच खाली जगह में पलट गई।

    गनीमत रही कि बस पलटने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अधिकांश यात्रियों को मामूली चोटें आईं। हालांकि, बस पलटते ही कंडक्टर नरेश कुमरे (30), निवासी जाम मुंगवानी, का पैर के नीचे दब गया। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकाला गया और लखनादौन सिविल अस्पताल ले जाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया जा रहा है।

    बड़ा हादसा टला

    यदि दुर्घटना के वक्त आसपास कोई अन्य वाहन होता, तो हादसा और भी भयावह हो सकता था। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग दल और लखनादौन पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।

    यह भी पढ़ें- दमोह न्यायालय में गूंजी किलकारी... पेशी पर पति से मिलने पहुंची महिला ने दिया शिशु को जन्म, जेठानी बोली- इसे वकील बनाएंगे

    लखनादौन टीआई केपी धुर्वे ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण बस के पिछले हिस्से का खराब टायर और दूसरे टायर का फटना बताया गया है। सभी घायल यात्रियों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।

    ये यात्री हुए घायल

    हादसे में कंडक्टर के अलावा धूमा, चरगांव, सिवनी और नागपुर क्षेत्र के कुल 19 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और एक दो वर्षीय बच्चा भी शामिल है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।