जबलपुर से नागपुर जा रही बस सिवनी में पलटी, कंडक्टर सहित 19 यात्री घायल, टायर फटने से हुआ हादसा

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर से नागपुर जा रही एक यात्री बस मंगलवार दोपहर सिवनी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जबलपुर–नागपुर हाईवे पर लखनादौन के चौथे मील के पास बस का पिछला टायर अचानक फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना में कंडक्टर सहित 19 यात्री घायल हो गए।

हादसे के समय बस (क्रमांक एमएच 17 बीवाय 0909) तेज रफ्तार में थी। बताया जा रहा है कि बस में घिसे हुए टायर लगे थे। पिछले हिस्से में कंडक्टर साइड के दो टायरों में से एक पहले से ही खराब हालत में था। उसका पूरा दबाव दूसरे टायर पर आने से वह फट गया और बस फोरलेन के डिवाइडर के बीच खाली जगह में पलट गई।

गनीमत रही कि बस पलटने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अधिकांश यात्रियों को मामूली चोटें आईं। हालांकि, बस पलटते ही कंडक्टर नरेश कुमरे (30), निवासी जाम मुंगवानी, का पैर के नीचे दब गया। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकाला गया और लखनादौन सिविल अस्पताल ले जाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया जा रहा है।