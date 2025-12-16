दमोह न्यायालय में गूंजी किलकारी... पेशी पर पति से मिलने पहुंची महिला ने दिया शिशु को जन्म, जेठानी बोली- इसे वकील बनाएंगे

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। दमोह जिला न्यायालय में मंगलवार की दोपहर पेशी पर आए अपने पति से मिलने पहुंची एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा उठी और उसने शिशु को जन्म दे दिया। जैसे ही नवजात की आवाज सुनी तो महिला अधिवक्ता पहुंचीं और महिला की मदद करते हुए तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

शहर के सिविल वार्ड तीन निवासी 30 वर्षीय महिला सपना वंशकार का पति कैलाश वंशकार पिछले 3 महीने से चोरी के मामले में जेल में बंद है। मंगलवार को उसकी पेशी थी और महिला गर्भावस्था में ही उससे मिलने न्यायालय पहुंची थी। वह पति से मिलने इंतजार कर रही थी, तभी उसे प्रसव पीड़ा होने लगी और उसने न्यायालय परिसर में ही नवजात शिशु को जन्म दे दिया।



प्रसूता की जेठानी रजनी वंशकार ने बताया कि उसकी देवरानी का यह चौथा बच्चा है। जिसमें दो बेटे और दो बेटियां हैं और अब इसे वह बड़ा होकर वकील बनाएगी। उसके देवर जेल में बंद हैं जिससे मिलने देवरानी न्यायालय आई थी और वहीं पर बच्चे का जन्म हो गया। महिला और उसके नवजात शिशु का इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है।