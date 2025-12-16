Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में बेटे ने देखा मां की मौत का मंजर, बाइक पर जाते समय ब्रेकर आने पर उछलकर गिरी, डंपर ने कुचला

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक दर्दनाक घटना घटी, जहाँ बेटे ने अपनी माँ की मौत का मंजर देखा। बाइक पर जाते समय ब्रेकर आने से उछलकर गिरने के बाद डंपर ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मां की तबीयत खराब होने पर उसे देखकर घर लौट रही बाइक सवार महिला कानपुर सागर हाईवे स्थित यमुना पुल के उस पार बने ब्रेकर में उछलकर हाईवे पर गिर गई। जिसे पीछे से आ रहा डंपर कुचलता हुआ निकल गया। इस घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    मां का शव देख बेटा भी बेसुध हो गया। घटना की सूचना मिलने पर सजेती पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हमीरपुर अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए वाहनों का जाम लग गया। 


    जनपद फतेहपुर के जाफरगंज थाना अंतर्गत श्यामपुर गांव निवासी 56 वर्षीय रामा देवी पत्नी रामचंद्र सोमवार को हमीरपुर सदर कोतवाली के सहजना गांव अपने मायके बीमार मां राजाबाई को देखने आई थी। मां के यहां एक दिन रुकने के बाद वह मंगलवार की शाम अपने बेटे शिवभजन के साथ बाइक से वापस अपनी ससुराल श्यामपुर जा रही थी।

     

    जैसे ही यह लोग यमुना पुल के उस पार पहुंचे कि तभी ब्रेकर में महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह बाइक से नीचे हाईवे पर गिर गई। जब तक बेटा कुछ समझ पाता कि पीछे से आ रहा तेज रफ्तार डंपर महिला को कुचलता हुआ निकल गया। आंखों के सामने मां की मौत का मंजर देख बेटा भी बेसुध हो गया। घटना की सूचना मिलने पर सजेती पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को जिला अस्पताल एंबुलेंस की मदद से पहुंचाया। जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्च्युरी में रखा दिया है।

     

    इस संबंध में सजेती थानाध्यक्ष अवधेश कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर हमीरपुर भेज दिया गया है। डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। चालक फरार है। जिसकी तलाश की जा रही है। अभी तक घटना की कोई तहरीर प्राप्त नही हुई।