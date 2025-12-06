अग्निवीर भर्ती की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए यहां लगा स्पेशल कैंप, पूर्व सैनिक दे रहे ट्रेनिंग
अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व सैनिक उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। युवाओं को शारीरिक ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, धारचूला। पूर्व सैनिक संगठन धारचूला ने अग्निवीर तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए 15 दिवसीय विशेष कैंप शुरू कर दिया है। कैंप में युवाओं को अग्निवीर भर्ती का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।
पूर्व सैनिक संगठन ने युवाओं के लिए बेरीनाग तहसील के चौकोड़ी में कैंप लगाया है। कैंप में 46 युवा भागीदारी कर रहे हैं। 15 दिन तक चलने वाले इस कैंप का शुभारंभ पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कै.भूपाल रावल ने किया। उन्होंने कहा कि युवा अग्निवीर के लिए स्वयं भी तैयारी करते हैं।
उनकी इन तैयारियों को और बेहतर करने के लिए पूर्व सैनिक संगठन ने कैंप आयोजित किया है। इसमें युवाओं को फिजिकल तैयारियों के साथ ही मेडिकल और लिखित परीक्षा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जायेगी। प्रशिक्षण को लेकर युवा खासे उत्साहित हैं। पूर्व सैनिक संगठन भविष्य में भी इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित करेगा। शुभारंभ अवसर पर पूर्व सैनिक कैलाश गंडी, जमन रौतेला, शंभू गुरू आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।