संवाद सूत्र, जागरण, धारचूला। पूर्व सैनिक संगठन धारचूला ने अग्निवीर तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए 15 दिवसीय विशेष कैंप शुरू कर दिया है। कैंप में युवाओं को अग्निवीर भर्ती का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पूर्व सैनिक संगठन ने युवाओं के लिए बेरीनाग तहसील के चौकोड़ी में कैंप लगाया है। कैंप में 46 युवा भागीदारी कर रहे हैं। 15 दिन तक चलने वाले इस कैंप का शुभारंभ पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कै.भूपाल रावल ने किया। उन्होंने कहा कि युवा अग्निवीर के लिए स्वयं भी तैयारी करते हैं।