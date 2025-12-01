Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Almora : 31 सप्ताह की कठिन अग्निपरीक्षा की पास, अब देश की रक्षा की कसम लेकर सेना में शामिल होंगे 600 अग्निवीर

    By Deep Bora Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    भारतीय सेना के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में मंगलवार को 600 अग्निवीर नवसैनिक शामिल होंगे। कुमाऊं एवं नागा रेजिमेंट सेंटर में 31 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये अग्निवीर देश सेवा का संकल्प लेंगे। कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव परेड का निरीक्षण करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित किया जाएगा। उनके परिवारजनों को भी गौरव पदक प्रदान किए जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    कुमाऊं रेजिमेंट की मार्चिंग टुकड़ी। 

    संस, जागरण. रानीखेत: भारतीय सेना का ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान एक बार फिर गौरवशाली परंपरा का गवाह बनेगा।

    मंगलवार को फौज को लगभग 600 अग्निवीर नवसैनिक और मिलेंगे। कुमाऊं एवं नागा रेजिमेंट सेंटर (केआरसी) मुख्यालय में 31 सप्ताह की कठिन अग्निपरीक्षा में तप कर निकले ये अग्निवीर बहादुरगढ़ के द्वार से कदमताल कर अंतिम पग भरेंगे।

    देश की आन, बान व शान की रक्षा को जरूरत पड़ने पर सर्वाेच्च न्यौछावर की कसम लेकर भारतीय फौज का अंग बनेंगे। केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव व अन्य सैन्य अधिकारी अग्निवीर सैनिकों का हौसला बढ़ाएंगे।

    अब तक भारतीय सेना को असंख्यों जांबाज तैयार कर दे चुके केआरसी मुख्यालय के ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड में मंगलवार को होने जा रही छठे बैच की कसम परेड की तैयारी पूरी कर ली गई है।

    कार्यक्रम प्रात: आठ बजे से शुरू होगा। इसमें फौज का अंग बनने जा रहे अग्निवीर नवसैनिकों के माता पिता व अन्य स्वजन को भी परंपरा के अनुसार आमंत्रित किया गया है। कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव परेड का निरीक्षण करेंगे।

    अंतिम पग भरने के बाद प्रशिक्षण अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बेस्ट इन ड्रिल, रिटन, फायरिंग, टीएसओइटी, बेस्ट इन ओवरआल नवसैनिकों को पदक लगा सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अग्निवीरों के स्वजन को सैन्य अधिकारी गौरव पदक प्रदान करेंगे। इससे पूर्व इसी वर्ष सेना को 713 अग्निवीर मिले थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- देश को मिले 449 अग्निवीर, गढ़वाल राइफल्स सेंटर में शानदार पासिंग आउट परेड; सरहद की रक्षा की खाई कसम

    यह भी पढ़ें- अग्निवीरों को प्रशिक्षण देगा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, सीखेंगे ड्रोन एप्लीकेशन और भाषा ज्ञान सहित कई महत्वपूर्ण विषय