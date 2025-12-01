Almora : 31 सप्ताह की कठिन अग्निपरीक्षा की पास, अब देश की रक्षा की कसम लेकर सेना में शामिल होंगे 600 अग्निवीर

संस, जागरण. रानीखेत: भारतीय सेना का ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान एक बार फिर गौरवशाली परंपरा का गवाह बनेगा।

मंगलवार को फौज को लगभग 600 अग्निवीर नवसैनिक और मिलेंगे। कुमाऊं एवं नागा रेजिमेंट सेंटर (केआरसी) मुख्यालय में 31 सप्ताह की कठिन अग्निपरीक्षा में तप कर निकले ये अग्निवीर बहादुरगढ़ के द्वार से कदमताल कर अंतिम पग भरेंगे।

देश की आन, बान व शान की रक्षा को जरूरत पड़ने पर सर्वाेच्च न्यौछावर की कसम लेकर भारतीय फौज का अंग बनेंगे। केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव व अन्य सैन्य अधिकारी अग्निवीर सैनिकों का हौसला बढ़ाएंगे।

अब तक भारतीय सेना को असंख्यों जांबाज तैयार कर दे चुके केआरसी मुख्यालय के ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड में मंगलवार को होने जा रही छठे बैच की कसम परेड की तैयारी पूरी कर ली गई है।

कार्यक्रम प्रात: आठ बजे से शुरू होगा। इसमें फौज का अंग बनने जा रहे अग्निवीर नवसैनिकों के माता पिता व अन्य स्वजन को भी परंपरा के अनुसार आमंत्रित किया गया है। कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव परेड का निरीक्षण करेंगे।

अंतिम पग भरने के बाद प्रशिक्षण अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बेस्ट इन ड्रिल, रिटन, फायरिंग, टीएसओइटी, बेस्ट इन ओवरआल नवसैनिकों को पदक लगा सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अग्निवीरों के स्वजन को सैन्य अधिकारी गौरव पदक प्रदान करेंगे। इससे पूर्व इसी वर्ष सेना को 713 अग्निवीर मिले थे।