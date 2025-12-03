तीन सालों में उत्तराखंड से सेना को मिले 1449 अग्निवीर, लेकिन इस बार टूटे सारे रिकॉर्ड

अनुज खंडेलवाल, लैंसडौन। सेना में अग्निवीर भर्ती शुरू लागू होने के बाद कोर्स 06 को अब तक का सबसे बड़ा बैच बनकर पास आउट होने का गौरव प्राप्त हुआ है। छठे बैच में उत्तराखंड से सेना में जुड़ने वाले अग्निवीर पहले स्थान पर हैं, जबकि प्रादेशिक सेना से बंगाल के अग्निवीरों की की संख्या दूसरे स्थान पर रही। कोर्स छह में अग्निवीरों की संख्या अधिक होने के कारण कसम परेड समारोह पार्ट वन और टू में आयोजित किया गया।

मंगलवार को 06 कोर के पार्ट-02 बैच से 456 अग्निवीरों ने 31 माह की ट्रेनिंग का अंतिम पग पार करके भारतीय सेना में शामिल हो गए। लैंसडौन में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर से ट्रेनिग लेकर जनवरी 2023 से अब तक कुल 1449 अग्निवीर सेना से जुड़ चुके है। कोर्स छह में गढ़वाल रेजिमेंट की बटालियन प्रादेशिक सेना से अन्य प्रदेशों के अग्निवीरों की उपस्थिति देखने को मिली।

हालांकि, अग्निवीरों के सभी छह बैचों में अंतिम बैच में सर्वाधिक अग्निवीर शामिल हुए। इनमें कोर्स छह के पार्ट-एक व दो में सर्वाधिक अग्निवीर उत्तराखंड से हैं। प्रथम बैच में 383 व द्वितीय में 452 समेत कुल 835 अग्निवीरों ने कसम खाई है। जबकि दूसरे स्थान पर असम के अग्निवीर हैं। पहले बैच में असम से 31 व दूसरे में 01 समेत कुल 32 अग्निवीर शामिल हैं। तीसरे स्थान पर बंगाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। बंगाल से पहले बैच में 23 समेत दूसरे में 03 समेत कुल 26 अग्निवीर बने हैं। इसके अलावा मणिपुर से सात, त्रिपुरा से दो व मेघालय से 03 अग्निवीर सेना में भर्ती हुए हैं।