    Pithoragarh के गगन ने आसमान में भरी ऊंची उड़ान, भारतीय वायु सेना में बने फ्लाइंग आफिसर

    By Omprakash Awasthi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:05 PM (IST)

    पिथौरागढ़ के वल्थी गांव के गगन सिंह कुंवर भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर बने। गगन, आनरेरी सूबेदार मेजर कुंदन सिंह कुंवर के पुत्र हैं। उन्होंने अपन ...और पढ़ें

    फ्लाइंग आफिसर गगन सिंह कुंवर माता दीपा देवी, पिता आनरेरी सूबेदार मेजर कुंदन सिंह कुंवर (सेनि) और भाई हिमांशु सिंह कुंवर के साथ।

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ: सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुनस्यारी अंतर्गत ग्रामसभा वल्थी चमनाली, तहसील बंगापानी निवासी गगन सिंह कुंवर ने भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग आफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। गगन की उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है।

    पिता आनरेरी सूबेदार मेजर पद से सेवानिवृत्त

    गगन सिंह भारतीय सेना में 28 वर्षों तक सेवा देने वाले आनरेरी सूबेदार मेजर कुंदन सिंह कुंवर के पुत्र हैं, जो जून 2022 में सेवानिवृत्त हुए। उनका परिवार वर्तमान में पिथौरागढ़ में निवासरत है। उनके बड़े भाई हिमांशु सिंह कुंवर भी भारतीय सेना में सेवारत हैं, जबकि माता दीपा देवी गृहिणी हैं।

    प्रारंभिक शिक्षा हुई आर्मी स्कूल मेरठ से

    गगन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आर्मी स्कूल मेरठ और डीएवी स्कूल हिमाचल प्रदेश से प्राप्त की। इसके बाद कक्षा 10 तक सेवन ओक्स स्कूल गढ़ी कैंट देहरादून, कक्षा 12 तक केंद्रीय विद्यालय फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून तथा बीएससी आइटी की पढ़ाई देहरादून से पूर्ण की।

    गगन रहे उत्कृष्ट एनसीसी कैडेट

    गगन एनसीसी के उत्कृष्ट कैडेट भी रहे और सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया। खेलों में भी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर फुटबाल में प्रतिभाग किया तथा सुब्रतो कप टूर्नामेंट में अपनी टीम को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

    क्षेत्रवासियों ने व्यक्त किया हर्ष

    गगन की उपलब्धि पर विधायक हरीश धामी, ब्लाक प्रमुख डा. कविता महर, नगर पंचायत अध्यक्ष मुनस्यारी राजेंद्र पांगती सहित जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने हर्ष व्यक्त किया है।

