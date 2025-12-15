Pithoragarh के गगन ने आसमान में भरी ऊंची उड़ान, भारतीय वायु सेना में बने फ्लाइंग आफिसर

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ: सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुनस्यारी अंतर्गत ग्रामसभा वल्थी चमनाली, तहसील बंगापानी निवासी गगन सिंह कुंवर ने भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग आफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। गगन की उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिता आनरेरी सूबेदार मेजर पद से सेवानिवृत्त गगन सिंह भारतीय सेना में 28 वर्षों तक सेवा देने वाले आनरेरी सूबेदार मेजर कुंदन सिंह कुंवर के पुत्र हैं, जो जून 2022 में सेवानिवृत्त हुए। उनका परिवार वर्तमान में पिथौरागढ़ में निवासरत है। उनके बड़े भाई हिमांशु सिंह कुंवर भी भारतीय सेना में सेवारत हैं, जबकि माता दीपा देवी गृहिणी हैं।

प्रारंभिक शिक्षा हुई आर्मी स्कूल मेरठ से गगन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आर्मी स्कूल मेरठ और डीएवी स्कूल हिमाचल प्रदेश से प्राप्त की। इसके बाद कक्षा 10 तक सेवन ओक्स स्कूल गढ़ी कैंट देहरादून, कक्षा 12 तक केंद्रीय विद्यालय फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून तथा बीएससी आइटी की पढ़ाई देहरादून से पूर्ण की।