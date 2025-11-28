Pauri : ट्रेडिंग में युवती ने गंवाए पांच लाख रुपये, परेशान होकर चल दी घर छोड़कर

जागरण संवाददाता, पौड़ी: कोतवाली पौड़ी पुलिस ने तहसील चौबट्टाखाल के एक गांव की लापता युवती को हरिद्वार से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार युवती आनलाइन ट्रेडिंग में करीब 5 लाख का आर्थिक नुकसान होने के कारण परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद युवती को स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

पुलिस से की शिकायत एसएसपी पौड़ी सर्वेश पंवार ने बताया कि बीती 25 नवंबर को कोतवाली पौड़ी में चौबट्टाखाल के एक गांव के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी। बताया था कि मेरी बेटी घर से पोस्ट आफिस में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर तैनात है। वह सुबह ड्यूटी के लिए गई थी, लेकिन वह न ही ड्यूटी पर पहुंची और न ही घर वापस लौटी।

जीरो एफआइआर दर्ज पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पौड़ी को जीरो एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कोतवाल पौड़ी रविंद्र नेगी और प्रभारी सीआइयू के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर जल्द से जल्द युवती की तलाश किए जाने के निर्देश दिए गए।

हरिद्वार से मिली सकुशल कोतवाल पौड़ी रविंद्र नेगी ने बताया कि गुमशुदा युवती का पता लगाने के लिए सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से गहन तलाश की गई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम द्वारा युवती को जनपद हरिद्वार से सकुशल बरामद किया गया।