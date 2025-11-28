Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Pauri : ट्रेडिंग में युवती ने गंवाए पांच लाख रुपये, परेशान होकर चल दी घर छोड़कर

    By Manohar Bisht Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:05 PM (IST)

    पौड़ी पुलिस ने चौबट्टाखाल से लापता युवती को हरिद्वार से ढूंढ निकाला। युवती आनलाइन ट्रेडिंग में पांच लाख के नुकसान से परेशान थी। वह पोस्ट ऑफिस में डाक सेवक के पद पर कार्यरत थी और बिना बताए घर से चली गई थी। पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से उसे खोज निकाला और स्वजन को सौंप दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पौड़ी: कोतवाली पौड़ी पुलिस ने तहसील चौबट्टाखाल के एक गांव की लापता युवती को हरिद्वार से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार युवती आनलाइन ट्रेडिंग में करीब 5 लाख का आर्थिक नुकसान होने के कारण परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद युवती को स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस से की शिकायत

    एसएसपी पौड़ी सर्वेश पंवार ने बताया कि बीती 25 नवंबर को कोतवाली पौड़ी में चौबट्टाखाल के एक गांव के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी। बताया था कि मेरी बेटी घर से पोस्ट आफिस में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर तैनात है। वह सुबह ड्यूटी के लिए गई थी, लेकिन वह न ही ड्यूटी पर पहुंची और न ही घर वापस लौटी।

    जीरो एफआइआर दर्ज

    पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पौड़ी को जीरो एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कोतवाल पौड़ी रविंद्र नेगी और प्रभारी सीआइयू के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर जल्द से जल्द युवती की तलाश किए जाने के निर्देश दिए गए।

    हरिद्वार से मिली सकुशल

    कोतवाल पौड़ी रविंद्र नेगी ने बताया कि गुमशुदा युवती का पता लगाने के लिए सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से गहन तलाश की गई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम द्वारा युवती को जनपद हरिद्वार से सकुशल बरामद किया गया।

    मानसिक तनाव को बताया वजह

    पूछताछ में युवती ने बताया कि उसे आनलाइन ट्रेडिंग में लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ, जिससे वह मानसिक तनाव में आ गई और किसी को बिना बताए हरिद्वार चली गई। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए स्वजनों को सौंप दिया।

    युवती को बरामद करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक जयपाल चौहान, अपर उपनिरीक्षक संजय असवाल, अहसान, आरक्षी गंभीर, अमरजीत, हरीश, दिगंबर सिंह, रेखा शामिल रहे।

    यह भी पढ़ें- बिजली मीटर अपडेट करने का लिंक भेज साइबर अपराधियों ने अकाउंट से गायब किए 26 लाख

    यह भी पढ़ें- अब हर जिले में STF, हर रेंज में ATS; बिहार पुलिस ने आतंक और अपराध पर कसी कमर